Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los juegos de HOY 6 de agosto

Esta semana se jugarán los últimos encuentros de la primera fase de la Leagues Cup, donde se decide que equipos de Liga MX y de Major League Soccer estarán en los cuartos de final de esta competición.

Este miércoles se jugarán seis partidos, destacando el Inter Miami vs Pumas y el América vs Portland Timbers.

Sin embargo, hay otros equipos que también entran en acciones como lo son: Atlas, Necaxa, Atlético San Luis, Xolos y Querétaro.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Minnesota United vs Querétaro

01' Minnesota 0-0 Quéretaro | ¡Arranca el partido!

Orlando City vs Necaxa

01' Orlando City 0-0 Necaxa | ¡Arranca el partido!

14' Orlando City 1-0 Necaxa | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! Martín Ojeda abre el marcador

¿¡¿PERO QUÉ HICISTE, MARTÍN?!? 😮‍💨



Ojeda's stunning volley from outside the box gives the lead to @OrlandoCitySC vs. @ClubNecaxa 🤩



Watch it live with MLS season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/ZdvqorPoWf pic.twitter.com/zXIRpUHfgh — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

35' Orlando City 2-0 Necaxa | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! Muriel la manda al fondo de las redes

37' Orlando City 3-0 Necaxa | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! Doblete de Muriel

45+1' Orlando City 3-0 Necaxa | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! Triplete de Muriel

45' Orlando City 4-0 Necaxa | Medio Tiempo

51' Orlando City 5-0 Necaxa | Martín Ojeda sella su doblete

Another counterattack, another goal for @OrlandoCitySC 💜



Doblete para Martín Ojeda ⚽️⚽️



Watch @OrlandoCitySC

vs. @ClubNecaxa live with MLS season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/ZdvqorPoWf pic.twitter.com/XtiXAhe3Ww — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

71' Orlando City 5-1 Necaxa | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Alexis peña mete el de la honra

Atlanta United vs Atlas

01' Atlanta United 0-0 Atlas | ¡Inicia el partido!

05' Atlanta United 0-0 Atlas | Penal para Atlanta. Matheus Doria derriba a Gregersen dentro del área.

07' Atlanta United 1-0 Atlas | ¡Goooool de Atlanata! El delantero, Jamal Thiaré, cruza a Camilo Vargas y anota el penalti.

34' Atlanta United 2-0 Atlas | ¡Gooool de Atlanta! Miranchuk, se encuentra el balón entrando al área y ante la salida de Camilo, picó el balón para poner el 2-0.

39' Atlanta United 3-0 Atlas | ¡Gooool de Atlanta! Saba Lobzhanidze, convierte en un golazo de tiro libre al poste derecho del arquero.

