Leagues Cup 2025: Chivas, Cruz Azul y América quedan fuera del torneo

Les quedó grande el torneo. Tres de los cuatro llamados grandes del futbol mexicano han quedado fuera de la Leagues Cup sin siquiera haber disputado sus partidos de Jornada 3 del torneo binacional.

El nuevo formato del torneo entre equipos de MLS y Liga MX sigue cobrando víctimas y este martes, América, Chivas y Cruz Azul quedaron fuera pues, tras un mal inicio al torneo ya no pueden terminar dentro de los primeros cuatro lugares aún goleando en sus últimos partidos de la Fase de Grupos.

Quedaron fuera del torneo | AP

Puebla echó a los tres

Los rojiblancos y celestes fueron los primeros en quedar fuera. Esto ya que tras solo sumar dos unidades (resultado de una derrota y ‘triunfo’ en penales) ya no podían llegar a los seis puntos que Puebla consiguió al vencer a Montreal este martes. Ante esto, en caso de ganar lo máximo que podrían aspirar es al sexto puesto.

Cabe destacar que, el resultado de la Franja también dejó fuera a Atlético de San Luis y a Rayados. Ambos equipos tenían la misma cantidad de puntos que Chivas y Cruz Azul, por lo que no aspiran a terminar dentro de los cuatro mejores. Este resultado significa el segundo fracaso de Monterrey en la era de Domenec Torrent.

No pueden terminar en el Top 4 | MEXSPORT

América se despide del torneo

Curiosamente, Puebla también dejó fuera a las Águilas, quienes se unen a Chivas y Cruz Azul. A pesar de marchar invicto en el torneo, los empates lo dejaron fuera . El cuadro azulcrema igualó ambos partidos pero al momento de buscar el punto extra en penales, solo lo consiguió en una ocasión.

Estos resultados dejaron a las águilas con tres unidades aspirando máximo a seis mismos que Puebla. Sin embargo, el primer criterio de desempate en el torneo son los triunfos en 90 minutos. La Franja al tener dos triunfos por uno hipotético de América, también deja fuera a los azulcremas.

También quedaron fuera | MEXSPORT

Pumas también quedó fuera

a diferencia de Chivas, Cruz Azul y América, Pumas llegó con vida a la tercera jornada de la Leagues Cup, y dependía de ellos mismos para poder terminar dentro de los cuatro mejores equipos de la Liga MX. Desafortunadamente para los felinos, terminaron cayendo 3-1 ante Inter Miami.

El resultado los dejó fuera del torneo quedándose en la séptima plaza. Ahora se une a los otros tres grandes y Rayados, como los equipos que no cumplieron con las expectativas y no jugarán los Cuartos de Final del certamen binacional.

Se despiden del torneo | MEXSPORT

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

