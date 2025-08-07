Leagues Cup 2025: Juárez cae en penales ante Red Bulls y es eliminado del torneo

Los Bravos de Juárez quedaron eliminados de la Leagues Cup tras caer 5-3 en la tanda de penales ante el New York Red Bulls. Rodolfo Pizarro se convirtió en el villano de la noche, luego de fallar dos veces su disparo desde los once pasos, tras repetirse la ejecución. Con este resultado, los fronterizos pasaron de tener la oportunidad de ser el mejor clasificado de la Liga MX, a quedar fuera del torneo.

El primer tiempo fue cerrado, con Juárez teniendo mayor número de llegadas, aunque ninguna realmente de peligro. La más clara fue un disparo de Óscar Estupiñán, pero el balón salió directo a las manos de AJ Marcucci.

Empataron tras 90 | MEXSPORT

Arrancando el segundo tiempo, en un verdadero gol de vestidor, el New York Red Bulls colgó el 1-0 luego de que Dylan Nealis aprovechara un centro al segundo poste y se lanzara de cabeza para mandar el balón a las redes.

Juárez se iría con todo al ataque y, en el cierre del encuentro, encontraría su recompensa. El primer aviso llegó al 82’, con una llegada de Rodolfo Pizarro, quien mandó un centro raso que Estupiñán estrelló a quemarropa en el hombro del arquero estadounidense. El contrarremate le quedó a Jairo Torres, pero Marcelo Morales sacó el balón en la línea.

Red Bulls pegó primero | MEXSPORT

Sin duda, la clave estaba en Pizarro, Fulgencio y Torres, quienes se habían convertido en el mayor peligro por las bandas. Y al 87’, el delantero colombiano Estupiñán puso el empate. Jairo metió un centro fuerte que el número 19 remató con potencia para igualar el marcador y mandar el partido a los penales.

Desde los once pasos, Rodolfo Pizarro falló en dos ocasiones. Luego de que Marcucci le atajara el primer penal, el árbitro ordenó repetirlo porque el arquero se había adelantado. Sin embargo, el exjugador de Chivas volvió a ser adivinado por el guardameta, y ese error le costaría a Juárez la victoria y el pase a la siguiente ronda.

Rescató el empate | MEXSPORT

