¡Como en el Mundial de Clubes! Chivas vs Cincinnati se demora debido a tormenta eléctrica

El último partido de Chivas en la Leagues Cup 2025 se ha demorado debido a que se presentó una tormenta eléctrica en la cancha del FC Cincinnati, por lo que el encuentro será iniciará hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

A través de sus redes sociales, la organización de la Leagues Cup informó que el encuentro del Guadalajara ante Cincinnati se encuentra suspendido debido a las condiciones climáticas adversas.

Esta no es la primera ocasión en la que sucede algo así cuando se disputa un partido de futbol en estas condiciones climáticas en los Estados Unidos, por lo que, aunque la lluvia no es un impedimento para que el juego se desarrolle, la presencia de relámpagos se convierte en un motivo para que el juego sea suspendido.

Después de que se sus pendió el inicio del encuentro se monitorea constantemente el radar meteorológico, y no se permite el regreso al campo hasta que hayan pasado al menos 30 minutos sin nuevos relámpagos.

Hasta el momento el juego entre Chivas y Cincinnati sigue en pie, por lo que se tendrá que esperar hasta que no se detecte que continúe la tormenta eléctrica para que ruede el balón en el TQL Stadium.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

