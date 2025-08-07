"Los 14 somos pen...": Efraín Juárez sobre los equipos de Liga MX eliminados de Leagues Cup

El pasado miércoles, los Pumas de la UNAM, cayeron 3-1, ante el Inter de Miami, resultado que dictó la eliminación del club universitario de la Leagues Cup. Ante la derrota, el técnico del equipo, Efraín Juárez, durante la conferencia de prensa no dudó en hacer énfasis del formato y la clasificación que este tiene.

‘Hay cosas que no las entiendo’

Tras su derrota, Juárez comentó en la conferencia de prensa lo complejo que puede llegar a ser la clasificación en la Leagues, esto ya que su formato limita a solo cuatro equipos calificados, mientras 14 se despiden en la primera ronda.

“Un formato diferente a lo que estamos acostumbrados, de los 18 equipos que participan solo califican cuatro, entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos, es así”, declaró el técnico.

Además su queja sobre el formato, Efraín también argumentó no tener claras las reglas y como son válidas para cada equipo, ya que a Miami le apelaron una tarjeta roja, mientras que a los universitarios no les aceptaron la petición con casi los mismos criterios.

“Hay cosas que no las entiendo, como a un tipo que le sacaron roja, al otro día en el otro partido está jugando, Nosotros apelamos y nos dijeron que no. Son cosas que no entiendo de este torneo, no se si es oral en el mundo, obviamente no” Concluyó.

Luego de su derrota en Miami y la eliminación de Leagues Cup, los Pumas regresan a México para continuar las acciones de la Liga MX el próximo sábado, cuando visiten al campeón, Toluca.

