¡León lo hace con humor! Platanito Show anuncia a José Alvarado como nuevo jugador

El Club León decidió romper con los moldes tradicionales y apostó por el humor para anunciar a su más reciente fichaje. A través de un video publicado en sus redes sociales, el equipo esmeralda presentó a José 'Plátano' Alvarado como nuevo refuerzo, y lo hizo acompañado de uno de los comediantes más conocidos del país: Platanito Show.

La idea jugó con la coincidencia entre el apodo del futbolista y el nombre artístico del comediante, generando un sketch ligero y muy compartido entre los aficionados. En el clip, Platanito Show expresa estar “molestísimo” al enterarse de que hay otro “Platanito” ganando popularidad, especialmente dentro de un equipo de “Fieras”. Con su característico humor, bromea sobre lo intimidante que sería ver a un plátano entre leones, desatando risas y curiosidad en redes sociales.

El video, de poco más de un minuto, muestra la rutina diaria de un peculiar personaje: un plátano animado que llega a las instalaciones del club, desayuna con los jugadores, entrena, va a prensa e incluso se baña al final de la jornada. El cierre es protagonizado por el propio José Alvarado, quien aparece frente a cámara diciendo: “Hola, tocayo. Yo también soy ‘Platanito’, soy el nuevo jugador del Club León. Te esperamos en el estadio”.

Estrategia viral con sello de humor y marketing

Además del video, el club acompañó la publicación con una frase clásica de Platanito Show, apostando por el efecto nostálgico y el vínculo emocional con el público que sigue al comediante desde hace años. Esta estrategia de marketing no solo sirvió para presentar al jugador, sino también para generar conversación, visibilidad y cercanía con la afición.

José “Plátano” Alvarado, de 22 años, es un atacante forjado en las filas de Monterrey. Con los Rayados disputó 65 partidos, marcó 8 goles y brindó una asistencia. Su llegada al León representa una nueva etapa para el joven delantero, que ahora buscará consolidarse como una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.

El conjunto esmeralda regresa en el Apertura 2025 el próximo 11 de agosto, recibiendo coincidentemente a Monterrey. Así, el destino futbolístico de Alvarado da un giro lleno de humor, expectativa y, claro, con sabor a plátano.

