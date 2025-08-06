LA Galaxy vs Santos Laguna: ¿Dónde ver la Jornada 3 de la Leagues Cup?

El LA Galaxy enfrentará este miércoles a Santos Laguna en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup, en un duelo con tintes decisivos para el conjunto angelino, que aún mantiene esperanzas de clasificación.

|

En contraste, el cuadro lagunero ya no tiene opciones y solo busca cerrar con dignidad una participación para el olvido.

|

Por su parte, Santos Laguna ha quedado matemáticamente eliminado luego de encadenar dos derrotas en sus primeros partidos. Los Guerreros han mostrado una preocupante falta de solidez en todas sus líneas, confirmando el mal momento que atraviesa el club tanto en lo deportivo como en lo institucional.

|

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

¿Dónde ver LA Galaxy vs Santos Laguna?

Fecha: jueves 7 de agosto

Hora: 21:15 horas de la Ciudad de México

Lugar: Dignity Health Sports Park

Dónde ver: Apple TV MLS Season Pass

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Pueblota! La Franja vence a Montréal; Puebla sueña con avanzar de ronda en Leagues Cup