Querétaro se despide de la Leagues Cup con derrota y sin un solo punto

Querétaro no logró sumar en su participación en la Leagues Cup. Los Gallos Blancos cayeron 1-0 ante Real Salt Lake y cerraron su paso por el torneo sin unidades.

El único gol del partido llegó al minuto 32 por conducto del paraguayo Braian Ojeda, quien venció a la defensa queretana y puso el tanto definitivo para los estadounidenses.

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Benjamín Mora no logró generar peligro, y se fue al descanso sin registrar un solo tiro franco al arco defendido por Rafael Cabral.

Con este resultado, Querétaro queda eliminado de la competencia internacional y ahora enfoca su atención en el regreso de la Liga MX, donde enfrentará al Club América en la Jornada 4. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

