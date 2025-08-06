Leagues Cup 2025: Seattle remonta ante Xolos y clasifica a Cuartos

En un encuentro vibrante de principio a fin, el Seattle Sounders logró remontar un partido que se le complicó en la primera mitad y venció 2-1 a Xolos de Tijuana en la tercera jornada de la Leagues Cup. Con este resultado, Seattle se mete en la siguiente ronda, mientras que los fronterizos se despiden del torneo con apenas tres unidades.

El partido comenzó con ambos equipos midiéndose y sin muchas emociones. Fue hasta el minuto 15’ cuando llegó la primera jugada clara del encuentro, Albert Rusnák sacó un disparo cruzado que obligó a Salim Hernández a una gran intervención, enviando el balón a tiro de esquina. En la jugada derivada del córner, Seattle estuvo a centímetros de abrir el marcador tras un doble cabezazo dentro del área que terminó estrellándose primero en el poste derecho del arquero y luego en el travesaño.

Quedaron eliminados | X

Tijuana respondió al minuto 20’ con una jugada individual de Kevin Castañeda que culminó con un disparo desviado por el arquero de Seattle en dos tiempos, luego de que Adonis Preciado aprovechara el rebote para sacar un segundo intento.

La polémica llegó al filo del descanso, cuando al minuto 45’ el árbitro señaló penal a favor de los de la MLS, Albert Rusnák, encargado de ejecutarlo, terminó fallando y perdonando a unos Xolos que parecían desmoronarse.

le dieron la vuelta al partido | X

Kevin Castañeda fue quien cerró el primer tiempo con un golazo al minuto 48’. El mediocampista mexicano sacó un derechazo desde la media luna que venció al arquero rival, poniendo el 0-1 para los de la frontera justo antes del descanso.

Ya en el complemento, Seattle no tardó en reaccionar. Al 56’, un centro desde la banda izquierda encontró la cabeza de Osaze De Rosario, quien remató con precisión para igualar el marcador.

Avanzaron primeros de grupo | X

La remontada se concretó al minuto 88’. Danny Musovski aprovechó un balón en el área chica y con un certero cabezazo puso el 2-1 definitivo que selló la victoria para los Sounders y avanzar de ronda como líderes con nueve puntos.

Para cerrar una noche complicada, Tijuana sufrió la expulsión de Ramiro Franco Zambrano en los minutos finales

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los juegos de HOY 6 de agosto