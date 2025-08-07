El futbol mexicano llega a Brasil: así será la transmisión de la Liga MX

El futbol mexicano amplía sus fronteras. A partir de este fin de semana, la Liga MX será transmitida oficialmente en Brasil, marcando un hito en la internacionalización del torneo. La cadena deportiva SportyNet confirmó que tendrá los derechos de transmisión y llevará los partidos tanto por televisión de paga como por su canal de YouTube, permitiendo así una cobertura híbrida que apunta a nuevas audiencias.

El acuerdo comenzará a ejecutarse este domingo 10 de agosto con el duelo entre Pumas y Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025. El partido podrá verse en Brasil a las 21:00 horas (hora de Brasilia), a través de los servicios Claro TV, Sky y en línea vía YouTube Live, estrategia que busca capitalizar el crecimiento del contenido deportivo en plataformas digitales.

En su anuncio oficial, SportyNet celebró la llegada de la Liga MX a su parrilla deportiva con entusiasmo: “¡Un futbol muy jugado, con grandes inversiones, estrellas y una cultura única!”. Esta incorporación se suma a otras competencias de renombre que ya forman parte de su oferta, como la Coppa Italia, reforzando su compromiso con contenidos de nivel internacional.

Una nueva etapa: más visibilidad y conexión entre dos potencias futbolísticas

La decisión de transmitir la Liga MX en Brasil representa un avance significativo para el futbol mexicano, que hasta ahora no contaba con un canal formal en el gigante sudamericano. Este paso estratégico no solo expone a clubes como América, Chivas, Tigres o Rayados a nuevas audiencias, sino que también podría generar sinergias comerciales, deportivas y culturales entre dos de los mercados más apasionados de América Latina.

SportyNet apuesta por una generación joven, multiplataforma y global, que consume el futbol desde el celular tanto como desde el sillón frente al televisor. Al ofrecer partidos en vivo por YouTube, el canal se diferencia de otras señales deportivas más tradicionales y aprovecha la creciente curiosidad del público brasileño por ligas extranjeras fuera de Europa.

Coincidentemente, medios brasileños como Marca Brasil y Esporte Interativo han reportado el posible fichaje de Marcel Ruiz, actual mediocampista de Toluca, por el Palmeiras, uno de los clubes más grandes del país. Aunque aún no hay confirmación oficial, se especula que Ruiz habría aceptado una propuesta que lo acercaría a la Serie A brasileña como reemplazo del colombiano Richard Ríos. De concretarse, su llegada marcaría un movimiento simbólico justo cuando la Liga MX comienza a ganar visibilidad en tierras brasileñas.

Un nuevo puente entre México y Brasil en el futbol

Aunque históricamente el flujo de futbolistas entre México y Brasil ha sido limitado, el contexto actual podría iniciar una nueva etapa. Con la Liga MX ahora disponible en Brasil, la presencia de jugadores mexicanos en ese país —como el posible arribo de Marcel Ruiz— ya no parecería una anomalía, sino parte de una tendencia emergente.

Los precedentes existen, pero han sido escasos: Antonio De Nigris en Santos, y negociaciones truncas por jugadores como Luis Romo, Carlos Salcedo o Roberto Alvarado. Ahora, con mayor visibilidad mediática y un ecosistema digital más globalizado, la Liga MX y el futbol brasileño parecen destinados a acercarse más que nunca.

La presencia del futbol mexicano en una nueva pantalla internacional no es solo una victoria mediática, sino una oportunidad para repensar su posicionamiento global. Y si la conexión con Brasil se fortalece dentro y fuera de la cancha, estaremos ante un nuevo capítulo en la expansión del deporte más popular del continente.

