¿Cuál fue el valor máximo de mercado de Allan Saint-Maximin según Transfermrkt?

Allan Saint-Maximin está cerca de ser nuevo jugador del América, una noticia que ilusiona a los aficionados por tratarse de un futbolista que brilló en los grandes escenarios, como la Premier League con Newcastle. En Inglaterra, el atacante alcanzó su mejor nivel, y por ende su mayor valor en el mercado.

El máximo valor de Saint-Maximin en su carrera

Actualmente, el francés está valuado en 13 millones de euros, de acuerdo a información de Transfermarkt. No obstante, en la temporada 2022-23, Allan Saint-Maximin alcanzó su pico en el mercado, al llegar a la cifra de 40 millones de euros.

Aquella temporada fue precisamente la última que jugó el extremo francés en Newcastle, antes de irse a Al-Ahli, del futbol árabe. Sin embargo, en ese año no recibió muchas oportunidades en el equipo dirigido por Eddie Howe.

Su último valor como jugador de Newcastle fue de 32 millones de euros, y fuera de ahí la valuación solo fue para abajo hasta llegar a los 13 que hoy se calculan. En Fenerbahce su más alto costo fue de 18 MDE.

Lo que puede aportar Saint-Maximin al América

América incorporará a un jugador explosivo y potente, que además tiene experiencia en Premier League, Ligue 1 y Bundesliga. Bajo el mando de André Jardine, el francés tendrá la oportunidad de conquistar nuevas glorias, ahora en el futbol mexicano.

