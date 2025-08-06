América se despide de la Leagues Cup con victoria en penales

América cerró su participación en la Leagues Cup en una desafortunada edición para ellos, ya que quedaron fuera en la fase de grupos.

En la última jornada se enfrentaron a Portland Timbers y el marcador, donde empataron a 1 tanto en los 90 minutos y las cosas se definieron en los penaltis, donde América ganó por 5 a 3.

El partido no arrancó de buena forma para los de Coapa, ya que al minuto 7 se movieron las redes con la anotación de Ariel Lassiter y parecía que sería una historia negativa para las Águilas una vez más.

En la segunda parte, pudieron reaccionar, pues una tarjeta roja para Fory de Portland, abrió las cosas para que los dirigidos por André Jardine crecieran en el juego. Solo 2 minutos más tarde, el cuadro mexicano pudo empatar el marcador, gracias a la anotación de Ramón Juárez.

El partido se fue a la tanda de penaltis, luego de que América ya no encontrara la contundencia a pesar de tener un jugador más.

En esta instancia, el América consiguió el triunfo y los 2 puntos para su cuenta, teniendo a Henry Martín marcando el último penalti para ganar por 5 goles a 3.

AMÉRICA FUERA DEL TORNEO

Con este marcador, América quedó fuera de la Leagues Cup, luego de que tuvieran 5 puntos, tras 3 empates, dos ganando en penaltis y uno perdido. Así cerró la participación del América en la Leagues Cup, cayendo en la fase de grupos.

