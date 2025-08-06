Atlas cae 4-1 y se convierte en la peor participación de un equipo en Leagues Cup

Atlas se despide de la Leagues Cup como el peor equipo de la Liga MX La Academia fue goleada 4-1 por el Atlanta United y regresa a México con el que es, hasta el momento, el peor papel de los equipos aztecas: tres derrotas en los 90 minutos.

Los dirigidos por Gonzalo Pineda ya piensan en Pachuca, su próximo rival del torneo nacional, en un juego correspondiente a la Jornada 4 que se disputará este sábado 9 de agosto en el Estadio Jalisco.

Ya sin esperanzas de clasificar y con un Matheus Doria totalmente desconcentrado ante los rumores que lo colocan en Fortaleza, el central brasileño se desentendió del balón y, en una entrada absurda, regaló un penal al atropellar por la espalda a Stian Gregersen. Jamal Thiaré convirtió desde los once pasos.

Al 33’, Aleksei Miranchuk realizó una pared dentro del área con Luke Brennan y terminó definiendo por encima de Camilo Vargas para el 2-0.

Solo cuatro minutos más tarde, Saba Lobjanidze se encargó de anotar el tercero con un golazo de tiro libre al ángulo, que dejó sin oportunidad al arquero colombiano.

Ya en la segunda mitad, el equipo estadounidense continuó presionando y, al 68’, sentenció el encuentro con un cabezazo letal de Cayman Togashi.

El de la honra llegó en los últimos minutos gracias a un golazo de Diego González en un tiro libre en el que parecía no tener ángulo, pero que, con efecto, encontró la portería ante un atónito Jayden Hibbert.

