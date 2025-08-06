Torrent desprecia la Leagues Cup tras ser eliminado: 'El partido que nos importa es León'

Desprecia la Leagues Cup. Tras quedar eliminado del torneo binacional, Monterrey ya puso la vista en el partido de Jornada 4 del Apertura 2025. A pesar de aún tener un partido pendiente en el torneo ante la MLS, Domenec Torrent, entrenador de Rayados, aseguró que ya están pensando en el partido ante León.

El cuadro regiomontano quedó eliminado este martes sin siquiera tener que jugar su ultimo partido, esto ya que sólo cuatro equipos por liga clasifican a la siguiente ronda. Ante esta situación, el estratega español no sólo criticó el torneo, sino que restó importancia a su partido ante Charlotte.

Quedaron eliminados | MEXSPORT

Criticó el torneo y le restó importancia

Al sumar sólo dos puntos en el torneo, resultado de una derrota y un empate con triunfo en penales. Con esto y tras varios resultados, con un triunfo sólo aspiraba a terminar máximo en el séptimo puesto. Esta misma historia pasó para equipos como Chivas, Cruz Azul y América, por lo que, Domenec pidió evaluar el sistema de competencia

“Armaron una competición que es para pensarse, muchos equipos en el tercer juego ya no se juegan nada, lo podíamos hacer mejor... América, Chivas, muchos equipos importantes están fuera... El partido que nos importa es León, mañana habrá cambios, todos harán lo mismo, vinimos sabiendo que la competición era así, tenemos que reflexionar si es la mejor manera de venir a un campeonato como este”, dijo Torrent sobre la última fecha.

Criticó el torneo| X

Domenec pide refuerzos

Con la salida de Nelson Deossa, el entrenador aseguró que ya están buscando refuerzos, sin embargo, considera que sólo pueden contratar a un jugador que esté a la altura del club ya que, 'no es fácil jugar con Rayados'.

"Lo importante es que los que estén, quieran estar. Jugar en Rayados no es fácil, jugar en otros clubes es fácil, siempre agradezco a la gente que se marchó y ayudó, no es cambiar como la gente piensa que se ha ingresado mucho dinero, firmaremos mínimo a otro jugador, tenemos un plantel equilibrado para afrontar el torneo”, sentenció Torrent.

Buscan un refuerzo | MEXPSORT

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025: Chivas, Cruz Azul y América quedan fuera del torneo