"7-0 vs Seattle fue un accidente total": Presidente de Cruz Azul

Un accidente, así calificó Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, lo ocurrido la semana pasada en la Jornada 1 de la Leagues Cup, cuando la Máquina cayó 7-0 contra Seattle Sounders. Además, señaló que no por ello definirán el futuro de Nicolás larcamón.

"Ese 7-0 ante Seattle, fue un accidente total. Una desconcentración, los jugadores y el cuerpo técnico saben perfectamente a la institución que representan y estoy seguro que esto se va a corregir", declaró en entrevista con ESPN.

Cruz Azul sufrió una inexplicable y humillante derrota 7-0 | MEXSPORT

Vuelta a la página y pensar en el Apertura 2025

Por otra parte, el Ing. Velázquez consideró que también las condiciones del partido no resultaron favorables. "No son pretextos, jugar en una cancha de sintético, ya no estás jugando al futbol como normlamente lo juegas. Pero dejemos a un lado pretexto, fue un accidente, y vamos a darle vuelta a la página".

"El equipo está comprometido y eso se va a ver en el transcurso del torneo", y añadió que por ahora no tienen nada que evaluar con Larcamón, a menos que el camino no se corrija. "En esta vida son resultados y como vaya pasando tomaremos las decisiones que se tengan que tomar".

Velázquez confía que Larcamón corrija el rumbo | MEXSPORT

Descarta distracción por reportaje de Faitelson

Por último, consideró que la publicación de los detalles del contrato de Giorgos Giakoumakis por parte de David Faitelson no influyó. "El reportaje salió en la tarde y el partido salió en la noche. Yo creo que eso no perjudicó al grupo. lo descarto que haya influido en el resultado".

Por ahora Cruz Azul no evalúa un cambio en la dirección técnica | IMAGO7