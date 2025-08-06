Tigres vuelve a Nuevo León tras participación en Leagues Cup: "Dolidos por el resultado"

Luego de la derrota ante LAFC, los Tigres de la UANL regresaron a la ciudad de Monterrey tras concluir sus primeros tres encuentros de la Leagues Cup y aún con la esperanza de avanzar a la siguiente fase.

El capitán felino, Fernando Gorriarán, se mostró dolido tras la derrota y omitió opinar al respecto sobre si esta competencia beneficia o afecta a los equipos del futbol mexicano.

Tigres perdió ante LAFC | MEXSPORT

“Dolido por el resultado pero tranquilo con el equipo, creo que funcionalmente o tácticamente lo que nos pidió Guido lo hicimos bien, el equipo rival hizo un partido perfecto, se defendió de buena manera, la pelota no quiso entrar.”

“Es un comentario que me lo guardo para mi pero sirve también para medirse internacionalmente con los equipos de la MLS, hoy con el nuevo formato competimos entre nosotros, pero sabíamos a lo que íbamos a jugar, sabíamos que iba a hacer complicado, aún siendo el equipo que había ganado las primeras dos fechas podíamos estar en la situación que estamos hoy, esperando resultados.”

Gorriarán, capitán de Tigres | MEXSPORT



LLEGO EL NUEVO REFUERZO FELINO A LA CIUDAD

El nuevo lateral izquierdo de los felinos tuvo sus primeras palabras. Farfán reporto con el equipo en la Leagues Cup y a su llegada a la ciudad junto al resto del plantel, se mostró feliz por este nuevo reto en su carrera.

“Obviamente estar acá en un equipo grande con buenos muchachos, grandes jugadores y mantener los pies en la tierra y seguir trabajando que es a lo que vine a hacer y a intentar ganar. Siempre voy a dar todo de mi, nunca me voy a rendir.”

Marco Farfán, nuevo jugador de Tigres | Tigres

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Suscríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro:

👉 https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

También te puede interesar: Miguel Paul apunta a ser el portero titular de Pumas contra Inter Miami en Leagues Cup