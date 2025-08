Guido Pizarro defiende la Leagues Cup y anuncia búsqueda de nuevo fichaje en Tigres

La Leagues Cup ha dejado varias polémicas desde su inicio. Aficionados, expertos, entrenadores y jugadores han mostrado su descontento hacia el certamen, sin embargo, para otros ha sido un gran experimento y ha servido de desarrollo para los equipos de Liga MX y MLS.

Tal es el caso de Guido Pizarro, entrenador de Tigres, quien en conferencia de prensa destacó las grandes cualidades del torneo. Para el estratega argentino, la Leagues Cup ha servido como una gran oportunidad para demostrar el nivel de los equipos.

"A mí me gusta venir a jugar estas competiciones, pienso que ayuda mucho a las dos ligas. No me parece que uno diga algo y pueda ser sancionado, me parece exagerado. Yo pienso que es una competición en donde, más allá de que nos traslademos a otro país, tenemos todo lo necesario para poder jugar", agregó el entrenador de la U de Nuevo León.

En esa misma conferencia de prensa, Pizarro habló sobre su último partido en la fase previa a los Cuartos de Final, ya que al largar como líder de los equipos mexicanos, su oportunidad para avanzar es clara. Aunque, Guido aseguró que ni él, ni sus jugadores saldrán confiados ante LAFC.

"Sería un error empezar a especular con el empate o los penales. Tenemos en mente salir a ganar, tratar de seguir el camino que venimos haciendo y a partir de ahí, lograr la mayor cantidad de puntos", aseveró el entrenador.

Fichaje en la órbita felina

Antes de finalizar su conferencia de prensa, el estratega argentino habló sobre un nuevo fichaje para los de San Nicolás de los Garza. Pizarro aseguró que el conjunto de Tigres está en la búsqueda de una incorporación más para el Apertura 2025.

"Es un gran proyecto como jugador para el club y tiene unas condiciones que es lo que estábamos buscando. En cuanto al cupo, hay posibilidad de traer otro jugador, siempre y cuando sea para sumar" sentenció la leyenda de la institución.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

