¡Humillados! Necaxa se despide de Leagues Cup tras ser goleado por Orlando City

Se llevó a cabo el último partido del Necaxa en esta Leagues Cup, donde se enfrentaron al Orlando City y terminaron cayendo por una sorprendente goleada de 5 tantos a 1.

Desde los primeros minutos las cosas ya eran complicadas para los Rayos, pues llegó la anotación de Martín Ojeda al minuto 14, con lo que las cosas se inclinaban para el equipo estadounidense muy rápido en el juego.

La primera parte tendría más historias que contar y un jugador terminó por ser la figura. Se trata de Luis Muriel, quien pudo marcar 3 goles en la primera mitad, los cuales llegaron en el minuto 35, 37 y 45, con lo que Orlando tenía una ventaja muy importante.

La primera parte terminó con marcador de 4 a 0, dejando una terrible actuación para el equipo de Fernando Gago, aunque buscarían cambiar las cosas en el segundo tiempo.

Ya en la segunda mitad cayeron dos goles más. Primero por parte de los de la MLS, pues Ojeda puso el quinto. Por otra parte, Necaxa descontó con el gol de Alexis Peña pero no pudieron marcar más goles.

NECAXA QUEDÓ FUERA

Con esta dolorosa derrota, Necaxa quedó fuera de la Leagues Cup, luego de que tuvieran 4 puntos en el torneo, esto con un triunfo, un empate y una derrota. El cuadro de Orlando sí logró clasificarse ya que llegaron a 7 puntos al hacer una gran participación en la fase de grupos de la Leagues Cup.

