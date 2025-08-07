"Nos levantamos más fuertes"; Faravelli quiere resarcir goleada 7-0 con un título en Cruz Azul

Ante la adversidad, unión en el grupo. La derrota 7-0 contra Seattle Sounders en la Jornada 1 de Cruz Azul fue un duro golpe para el proyecto de Nicolás Larcamón, en el que fue apenas el cuarto partido oficial con el argentino en el banquillo.

El resultado fue la mayor goleada de un equipo de la MLS a uno de la Liga MX en la historia de la Leagues Cup, lo que trajo una inevitable oleada de críticas. Sin embargo, el grupo se sobrepuso, aseguró en entrevista con TUDN Lorenzo Faravelli, que sabe que tienen una deuda pendiente.

"Ese golpe duro no nos tumbó, al contrario, nos hizo levantarnos más fuerte, unirnos más. Tenemos algo pendiente con ellos (afición), se los podamos dar con la herida de esa noche fatídica, que ni ellos ni nosotros vamos a olvidar, que al final vamos a recordar mal, pero ojalá que levantando una copa”, declaró Lolo.

Cruz Azul tuvo una decepcionante Leagues Cup | MEXSPORT

Lo peor de la goleada fue lo que vendría después

Por otra parte, el mediocampista argentino reconoció que en lo personal, no le preocupó tanto el resultado y lo abultado del marcador, sino lo que vendría después. "Ni siquiera fue en un partido, fue en un tiempo entonces eso es peor aún".

"Me preocupaba más lo que ocurría después del resultado, que el resultado en sí mismo, eso ya estaba y no lo podíamos modificar, pero si todo lo que venía", señaló en referencia precisamente a las críticas y cuestionamientos que tendrían que enfrentar. "Era atacar todo este tipo de situaciones, a la cual no estábamos acostumbrados".

"Internamente nos juntamos, nos unimos y en otros contextos, en 15 años de estar en el futbol profesional, nunca me había tocado una derrota así", añadió el mediocampista.

Faravelli consideró que la goleada los hizo fuertes | MEXSPORT

Cruz Azul, con respuesta inmediata

Faravelli compartió que afortunadamente el grupo reaccionó rápido, no en lo deportivo sino en la postura que tomaron. "A veces lo que sucede en las posteriores horas, a ese tipo de partidos, son las recriminaciones, son vestuarios donde existe el reclamo, autoridades que bajan y te dicen las cosas, no son así".

"La realidad es que las horas posteriores, dentro de todo lo negativo que habíamos vivido, fueron positivas, así es que recibimos el apoyo de nuestro entrenador, entendiendo los porqués" y reiteró que la respuesta fue rápida. "Hablo de carácter, compromiso, de dar la cara por el club, por el cuerpo técnico, por la institución, por el proyecto que se armó, y a mí me preocupaba un poco más eso”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jardine “somos los más críticos, más que la prensa y afición”}

Faravelli confía en el grupo de Cruz Azul para recuperarse | MEXSPORT