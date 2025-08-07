¡Eliminaron a un lindo gatito! Los mejores memes del adiós de Pumas de Leagues Cup

Una mala jornada vivieron los equipos mexicanos en la Leagues Cup, siendo Pumas uno de los conjuntos más señalados. Los de Universidad Nacional tuvieron el pase a la siguiente ronda en sus manos, sin embargo, un mal segundo tiempo condenó su eliminatoria y futuro.

Tras ese amargo resultado para Efraín Juárez y compañía, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Es por eso, que aquí están los mejores memes de la eliminación de Pumas de la Leagues Cup.

Los mejores memes

A BAILAR MI GENTE, perdieron los mediocres Pumas, y ya van 36 años sin título internacional JAJAJA



pic.twitter.com/ZlJLejtBJd https://t.co/8NknQ7uDSi — Cañonero 🚂 (@Canionero_AFCAZ) August 7, 2025

Lo que duró pumas en la Leagues Cup:pic.twitter.com/5ZZ3gZqZiA — OOCP centroamericano 🇨🇷🇵🇦 (@outofcontextPum) July 31, 2025

Los mejores memes | Captura de pantalla|

