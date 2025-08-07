¡Eliminaron a un lindo gatito! Los mejores memes del adiós de Pumas de Leagues Cup

El conjunto de Universidad Nacional poco pudo hacer ante Inter Miami
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-07
¡Eliminaron a un lindo gatito! Los mejores memes del adiós de Pumas de Leagues Cup
Eliminados
|
MEXSPORT
El conjunto de Universidad Nacional poco pudo hacer ante Inter Miami
REDACCIÓN RÉCORD
| 07 Ago, 2025

Una mala jornada vivieron los equipos mexicanos en la Leagues Cup, siendo Pumas uno de los conjuntos más señalados. Los de Universidad Nacional tuvieron el pase a la siguiente ronda en sus manos, sin embargo, un mal segundo tiempo condenó su eliminatoria y futuro.

Tras ese amargo resultado para Efraín Juárez y compañía, las burlas en redes sociales no se hicieron esperar. Es por eso, que aquí están los mejores memes de la eliminación de Pumas de la Leagues Cup.

Los mejores memes

 

 

Los mejores memes | Captura de pantalla
Los mejores memes | Captura de pantalla|
Los mejores memes | Captura de pantalla
Los mejores memes | Captura de pantalla|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL ROMANCE DEL AÑO? LAMINE YAMAL Y NICKI NICOLE FUERON VISTOS JUNTOS EN UNA DISCOTECA 

Pumas UNAM
Leagues Cup
Mas sobre:
Pumas UNAM
Leagues Cup

Notas Relacionadas

 