Domenec Torrent minimiza eliminación de Monterrey en Leagues Cup: 'No es fracaso'

Luego de la derrota ante Charlotte en su último partido de la Leagues Cup, el técnico español de Monterrey, Domenec Torrent afirmó que, para él, no avanzar a la siguiente fase ni conseguir una victoria en el torneo no representa un fracaso.

“Fracaso no es eso, esto no es fracaso. Fracaso es no llegar a los objetivos. Si esto es no llegar a los objetivos, te lo puedo comprar”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Quedaron fuera del torneo | MEXSPORT

Sin embargo, el entrenador aceptó que, se mostró decepcionado por el desempeño del equipo en esta edición de la Leagues Cup a pesar de dominar gran parte de los partidos incluyendo el último.

“Difícil de valorar. Duele porque hemos perdido 2-0. 70% de posesión, pero esto no sirve si no marcas goles. Hemos vuelto a quedar pegados en la línea que nos habilitamos en el primer gol y una transición que lo hemos estado hablando todos estos tres días. Yo estaba conforme con cómo jugaban los chicos jóvenes que han entrado en la primera parte. Hemos dado descansos porque lo que nos interesa es la Liga Mx”.

Descartó un fracaso | MEXSPORT

“Decepcionados. Nos vamos decepcionados, hoy hemos dado descanso a mucha gente por sobrecarga, no porque tiremos el partido. Yo creo que los chicos que han salido, que les faltan minutos, han estado bien. Yo siento que al final, si analizamos el partido, en cinco minutos se nos escapó, por cosas que realmente tenemos que mejorar, las vamos a mejorar.”

Se va decepcionado | MEXSPORT

