Leagues Cup 2025: Bravos fuera tras dramático doble fallo de Rodolfo Pizarro en penales

Osototote. Rodolfo Pizarro falló dos veces su penal y los Bravos de Ciudad Juárez quedaron eliminados de la Leagues Cup.

Luego de entrar en el segundo tiempo y ser uno de los hombres que revolucionaron el encuentro para que los Bravos consiguieran el empate, el exmediocampista de Chivas se convirtió en el propio verdugo del equipo fronterizo.

Falló en la tanda de penales | MEXSPORT

Pizarro fue el segundo cobrador de los Bravos y, en su primer intento, sacó un disparo flojo, raso y a media altura por el costado izquierdo del arquero AJ Marcucci, quien se quedó con el balón.

Tras una revisión, el árbitro mexicano ordenó repetir el penal. Sin embargo, aunque Rodolfo lo tiró esta vez hacia el otro lado, volvió a ser adivinado por el guardameta estadounidense.

No pudo concretar en dos ocasiones | MEXSPORT

De esta manera, los Bravos quedaron eliminados de la Leagues Cup, pues necesitaban forzosamente la victoria para colocarse como uno de los mejores cuatro equipos de la Liga MX.

Quedaron eliminados | MEXSPORT

