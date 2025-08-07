Leagues Cup 2025: Rayados cae ante Charlotte y se despide del torneo sin triunfos

En un partido que representaba más orgullo que trascendencia, Rayados de Monterrey cerró su participación en la Leagues Cup 2025 con una derrota de 0-2 ante Charlotte FC, en el tercer juego de esta competencia. Eliminados matemáticamente desde la jornada anterior, los albiazules saltaron al campo con el único objetivo de despedirse con dignidad, pero no lo pudieron lograr.

Desde el minuto 3’, Monterrey dio señales de querer cambiar su historia en el torneo. Un servicio de Lucas Ocampos buscó a Víctor Guzmán dentro del área, pero el central no logró conectar. Fue apenas un aviso, uno de los pocos intentos claros de los regios a lo largo del encuentro. La insistencia continuó con disparos de media distancia que se fueron muy por encima del arco defendido por Charlotte.

Se despiden del torneo | MEXSPORT

La jugada más clara del primer tiempo también nació de los botines de Ocampos. Al minuto 38’, el argentino aprovechó un grave error en la salida de Charlotte para encarar y disparar cruzado, pero el arquero del conjunto estadounidense reaccionó con firmeza para mantener el cero. Así se fueron al descanso, 0-0, con pocas emociones y una sensación de trámite que pesaba en ambos equipos.

La segunda mitad arrancó con más energía, especialmente por parte del cuadro local. Al minuto 55’, Nill Tuiloma rompió el empate tras un servicio al área que remató de cabeza. La jugada fue revisada por un posible fuera de lugar, pero tras la revisión, el gol fue validado. Solo cuatro minutos después, Tyger Smalls aprovechó un servicio raso para empujar el balón dentro del área y firmar el 0-2 definitivo.

No supieron romper el cero | MEXSPORT

Rayados buscó con orgullo revertir el marcador, pero como en todo el torneo, la contundencia fue su gran ausente. El equipo regiomontano cerró su participación sin una sola victoria en tiempo regular, con apenas dos puntos conseguidos y sin lograr convencer en lo futbolístico.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

Se van sin victorias | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Los 14 somos pen...": Efraín Juárez sobre los equipos de Liga MX eliminados de Leagues Cup