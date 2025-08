Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup, al momento

La Leagues Cup ha tenido grandes momentos en su edición de 2025, y la primera fase está a punto de llegar a su fin. Con algunos partidos aún por disputarse de la Fecha 2, varios equipos de la Liga MX y la MLS encaminan su clasificación a Cuartos de Final.

La última fecha decidirá a los ocho equipos que lucharán por el título de la Leagues Cup, el cual ha sido de dominio compartido por ambas ligas. Sin embargo, las últimas dos ediciones fueron una completa hegemonía por la Major League Soccer.

Trofeo Leagues Cup | MEXSPORT|

Los clasificados a dicha fase de eliminación directa se deciden de la siguiente manera: Liga MX (1) vs MLS (4); Liga MX (2) vs MLS (3); Liga MX (3) vs MLS (2); y Liga MX (4) vs MLS (1).

Cuartos de Final (Al momento):

Tigres vs Columbus Crew

Juárez vs Minnesota

Inter Miami vs Mazatlán

Portland vs Toluca

Balón | IMAGO7|

