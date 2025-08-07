Cruz Azul se despide de la Leagues Cup con triunfo en penales ante Colorado Rapids

Cruz Azul cerró su participación en la Leagues Cup con una victoria en tanda de penales ante Colorado Rapids, tras empatar 2-2 en el tiempo regular. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón logró llevarse el punto extra desde los once pasos y se marcha del torneo.

El duelo comenzó cuesta arriba para La Máquina. Apenas al minuto 3, un grave error del arquero Kevin Mier le abrió la puerta al conjunto local, que no desaprovechó y se adelantó en el marcador. Más tarde, el danés Andreas Maxsø amplió la ventaja para los Rapids, que parecían tener el control del partido.

Ditta le dio vida a Cruz Azul | MEXSPORT

Reacción de Cruz Azul

Sin embargo, Cruz Azul reaccionó justo antes del descanso. Al 43’, el colombiano Willer Ditta revivió a los celestes con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de las redes, aunque el gol se terminó marcando como autogol de Wayne Frederick.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Larcamón no bajaron los brazos. Ignacio Rivero llegó a marcar tras una gran jugada de Ángel Sepúlveda, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. La recompensa finalmente llegó al minuto 78, cuando el propio Rivero, capitán del equipo, firmó el empate con una gran definición.

Rivero hizo el empate | MEXSPORT

Con el 2-2 en el marcador, el partido se definió desde los once pasos. En la tanda, Charly Rodríguez selló la victoria con su cobro y Cruz Azul se quedó con el punto extra, luego de que Kevin Mier atajó el segundo tiro de Colorado.

Kevin se reivindicó en la tanda de penales | MEXSPORT