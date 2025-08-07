Leagues Cup 2025: Chivas vence a Cincinnati para lograr su primer triunfo en el torneo

Se terminó la maldición, Chivas obtuvo su primer triunfo en la historia de la Leagues Cup, después de vencer 2 a 1 al FC Cincinnati con la destacada actuación de Efraín Álvarez, quien marcó un gol y brindó una asistencia esta noche.

Chivas dejó atrás el convertirse en el único equipo mexicano en no ganar un solo juego en la historia de la Leagues Cup, además de terminar con la hegemonía ante el cuadro norteamericano, mismo que se había convertido en un verdugo de los Rojiblancos en sus últimos enfrentamientos.

Marcó y asistió | AP

Chivas se colocó al frente en el marcador, después de que Alan Mozo fue derribado dentro del área, por lo que tras revisar la jugada en el VAR se sancionó la pena máxima para el Guadalajara, misma que fue bien ejecutada por Álvarez para convertir su primer gol oficial con la camiseta de Chivas.

El segundo gol del partido, llegó en la parte complementaria, después de que, en un error en la salida, Efraín Álvarez asistió a Armando González, quien recibió y con un disparo potente venció al arquero rival para colocar el 0 a 2 en el marcador.

Marcó el segundo de su equipo | X @Chivas

Cuando parecía que Chivas se iría con la victoria sin goles en contra, Cincinnati respondió y acortó distancias, después de que Alan Powell asistió a Andrés Dávila, quien definió de gran manera a primer poste para colocar el 1 a 2 en el marcador.

Con este resultado, Gabriel Milito y sus dirigidos regresarán a la actividad en la Liga MX, cuando visiten la casa del Santos Laguna, el próximo domingo en compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2025.

Cincinnati recortó distancia | AP

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro:

