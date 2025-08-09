Juego de América ante Necaxa, en la Liga MX Femenil, retrasado por enjambre de abejas

La Liga MX Femenil, acaba de vivir uno de sus momentos más increíbles en su historia, pues ya en las preparaciones finales para el arranque del duelo correspondiente de la Jornada 5, entre el Necaxa y América comisionados de la liga se percataron de que había una plaga de abejas en una de las porterías.

Retraso extra

Desde que se percataron del enjambre de abejas en el terreno de juego, gente encargada del estadio y del césped del Estadio Victoria, acudieron para remover a los insectos sin que estos se vean perjudicados.

Aunque la situación de las abejas pudo controlarse unos minutos después, a los pocos minutos una tormenta eléctrica provocó un nuevo retraso, por lo que las jugadoras volvieron tarde en salir.

Azulcremas 'pican' en Aguascalientes

Después de los retrasos por insectos y clima, el duelo se convirtió en una auténtica fiesta azulcrema, pues las Águilas derrotaron a Necaxa con una goleada de 4-0, causando que las jugadoras del Necaxa si se fueran picadas pero en el orgullo.

