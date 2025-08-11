Liga MX Femenil: Estos son los resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025

Una jornada más en la Liga MX Femenil y América está que no cree en nadie. Las dirigidas por Ángel Villacampa volvieron a ganar, gustar y golear, por lo que se proclamaron como las líderes absolutas y en solitario del Apertura 2025. Sin embargo, Tigres regresó a la senda del triunfo y se acercó a las Águilas en la lucha por el liderato.

Líderes | IMAGO7|

Inicio de la quinta jornada

La Jornada 5 del Circuito Rosa comenzó el viernes 8 de agosto, con cinco juegos en los que solo uno fue parejo. El primer duelo enfrentó a las Gallas contra Atlético San Luis, en el Estadio Olímpico Alameda, el cual terminó con marcador de 0-2 de las potosinas. A la par de aquel juego, Chivas y Cruz Azul se enfrentaron en la cancha del Estadio Akron, en un partido que terminó con un emocionante empate 1-1.

Atlas recibió a Tigres en el Estadio Jalisco, que terminó con un marcador de 0-3 a favor de las Amazonas; mientras que las otras regias golearon a Mazatlán en el Estadio BBVA 5-0. El último juego del viernes fue entre las Bravas y Xolas, en un duelo fronterizo que culminó con un marcador de 2-0 para las de Ciudad Juárez.

Las Amazonas golearon | IMAGO7|

Cierre de la Jornada 5

La jornada sabatina comenzó con el duelo entre Puebla y Pumas, que terminó con una sufrida victoria de 1-2 por parte de las Universitarias. América hizo lo propio que sus rivales capitalinas y ganó de visita ante Necaxa, con un escandaloso marcador de 0-4.

Los últimos dos juegos de la Jornada 5 terminaron con dos victorias de las locales. Las Tuzas, actuales Campeonas del futbol mexicano, derrotaron a las Guerreras de Santos con marcador de 3-1; mientras que las Diablas de Toluca vencieron por la mínima a las Esmeraldas de León.

Victoria de las Campeonas | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Apertura 2025: Así marcha la Tabla General de la Liga MX Femenil