Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 del Apertura 2025?

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil sigue avanzando y el torneo ya llegó a la Jornada 6, que será la primera fecha doble del certamen. América, Tigres, Pumas y Toluca llegan con la intención de mantener el invicto para consolidarse en zona de Liguilla.

En cambio, la vigente campeona, Pachuca, y Chivas buscarán sumar de a tres de nuevo para no rezagarse más. Mientras que en el fondo, Tijuana, Querétaro, Puebla y Mazatlán llegan como los clubes que no han ganado un solo partido, e incluso la Franja y las Cañoneras llegan sin puntos después de cinco compromisos disputados.

América marcha líder del torneo después de cinco fechas | IMAGO 7

Los partidos a seguir en la Jornada 6 del Apertura 2025 Femenil

La fecha comenzará con un duelo que promete emociones entre Cruz Azul y Rayadas de Monterrey. A la Máquina le urge empezar a sumar de a tres si no quiere alejarse cada vez más de zona de Liguilla, mientras que la Pandilla tratará de acercarse al Top 4.

En el pasado Clausura 2025, las regias protagonizaron una épica remontada y se impusieron 2-3 como visitantes en la Noria, por lo que se espera que el partido de este martes tenga la misma emoción.

El torneo pasado Cruz Azul y Rayadas protagonizaron un gran partido | IMAGO 7

Otro de los compromisos que se espera tengan goles y emociones es el de Toluca ante Chivas. Bajo la dirección técnica de Patrice Lair y figuras internacionales como Eugenie Le Sommer y Amandine Henry, Diablas Rojas han sorprendido en este arranque de torneo, con cuatro victorias y un empate que las tiene en el cuarto puesto.

De hecho, uno de sus triunfos fue ante Pachuca, a la cual le quitó el invicto hace un par de jornadas. Ahora tratarán de extender la buena racha contra unas Chivas que ya sufrieron una dura sorpresa en la Jornada 4 y cayeron frente a Santos, por lo que no pueden dejar ir más puntos si quieren pelear en los primeros puestos.

De la mano de Le Sommer, Toluca ha sido una grata sorpresa | IMAGO 7

¿Cuándo y dónde ver la J6 del AP 2025 de la Liga MX Femenil? (Tiempo del centro de México)

Cruz Azul vs Rayadas | Martes 12 de agosto de 2025 | 15:45 horas | Vix y plataformas de la Liga MX Femenil

Gallos Femenil vs Pachuca | Martes 12 de agosto de 2025 | 17:00 horas | Tubi

Atlético San Luis vs Atlas | Martes 12 de agosto de 2025 | 17:00 horas | ESPN y Disney+

Tigres vs Tijuana | Martes 12 de agosto de 2015 | 19:00 horas | Fox Sports

León vs FC Juárez | Miércoles 13 de agosto de 2025 | Tubi

Toluca vs Chivas | Miércoles 13 de agosto de 2025 | Vix y plataformas de la Liga MX Femenil

América vs Puebla | Miércoles 13 de agosto de 2025 | Vix y plataformas de la Liga MX Femenil

Mazatlán vs Pumas | Miércoles 13 de agosto de 2025 | Tubi

Santos vs Necaxa | Jueves 4 de septiembre de 2025 | 19:00 horas | Tubi

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Histórica en CU! Stephanie Ribeiro superó a Martín Bravo y Dinenno en la tabla histórica de goleo de Pumas

Mazatlán es uno de los equipos que no ha ganado un solo punto | IMAGO 7