¿Qué refuerzos aún no debutan con sus equipos en la Liga MX?

Una vez más la Liga MX sorprendió con su mercado de transferencias trayendo al futbol mexicano a figuras de talla mundial, sin embargo, está por comenzar la Jornada 5 del Apertura 2025 y hay refuerzos que aún no debuta con sus equipos.

Aaron Ramsey - Pumas

Ademas de de Keylor Navas, Aaron Ramsey fue otro ‘bombazo’ que Pumas dio este verano, lamentablemente para el Club Universidad el delantero galés no ha podido ver un solo minuto de acción.

Ramsey llegó a México sin estar al cien físicamente y Pumas busca llevarlo de a poco para evitar lesiones que compliquen su paso por la Liga MX, es por esa razón que el ex

Aaron Ramsey no ha debuta con Pumas | MEXSPORT

América - Allan Saint-Maximin

El extremo francés es el refuerzo de mayor nombre que llegó a Coapa este semestre, sin embargo, apenas aterrizó el pasado viernes en México y pese a que en el Club América son optimistas con la fecha de su debut, aún no es cierto la fecha en la que Allan Saint-Maximin tenga sus primeros minutos con Las Águilas.

Maximin llegó apenas el sábado a México | MEXSPORT

William Carvalho - Pachuca

Los Tuzos sorprendieron fichando al experimentado William Carvalho procedente del Betis. El mediocampista portugués fue anunciado el pasado 25 de julio y hasta el momento se ha perdido ya un partido de Leagues Cup y Liga MX, pero el club no ha dado razón de su ausencia.

William Carvalho anunciado con Pachuca | X: @Tuzos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REGALADO! CRUZ AZUL SE DESPRENDE DE GIAKOUMAKIS CON PÉRDIDAS ECONÓMICAS