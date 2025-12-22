DK Meftcalf será suspendido el resto de la temporada por agresión a fanático

Es oficial, la NFL tomó cartas en el asunto y decidió suspender al receptor estrella de los Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, por una agresión a un aficionado durante el partido del pasado domingo por la noche ante los Detroit Lions.

Con esta suspensión, el receptor se perderá el resto de la temporada regular, es decir, los últimos dos partidos del equipo antes de la postemporada. Metcalf tendrá que apoyar a su equipo desde el banquillo en los juegos ante los Cleveland Browns y ante los Baltimore Ravens.

Se pierde dos partidos | AP

¿Porqué los suspendieron?

La situación que desembocó en la suspensión de Metcalf fue gravada por las cámaras de CBS-TV. El receptor de Pittsburgh y Ryan Kennedy, un aficionado de los Lions se enfrascaron en un intercambio a lo largo de la barandilla en el segundo cuarto del partido. La interacción terminó con Metcalf extendiendo su brazo derecho hacia la cabeza de Kennedy, aunque leve, sí hizo contacto.

Ante esta situación, la NFL determinó que las acciones de Metcalf violaron la política de la liga, que especifica que "los jugadores no pueden entrar en las gradas ni confrontar a los aficionados en ningún momento durante el día del juego y si un jugador hace contacto físico innecesario con un aficionado de cualquier manera que constituya conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesión, será considerado responsable."

Los Steelers prácticamente tienen asegurado su paso a la postemporada al tener ya una ventaja de dos partidos ante los Baltimore Ravens en el norte de la Americana. Esto significa que Metcalf estará listo para poder regresar con el equipo para el eventual juego de Comodines en la postemporada.

Violó el código de conducta | AP

Otras suspensiones en la NFL

Esta no es la primera suspensión de este índole en la actual campaña de NFL. Este 2025 varios jugadores se han perdido múltiples partidos por violar el reglamento de conducta de la NFL, incluyendo a Rashee Rice (suspensión de 6 juegos) Justin Tucker (10 juegos) y Denzel Perryman (2 juegos).

Ahora Metcalf se une a esta lista con lo que los Steelers buscarán ser campeones divisionales sin una de sus mejores armas. El receptor había acumulado 56 recepciones para 850 yardas y seis anotaciones. Ante esto no podrá llegar a las mil yardas por segundo año consecutivo.

Regresaría para los Playoffs | AP

