Pep Guardiola advierte a sus jugadores sobre subir de peso esta Navidad

La Navidad es una época para estar en familia y, porque no, subir unos kilos de más gracias a los platos decembrinos. Sin embargo, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no le ve de esa manera y advirtió a sus dirigidos en caso de llegar al próximo entrenamiento con un peso de más.

"Todos los jugadores se pesaron (el viernes)", comentó Guardiola. "Regresan el día 25 y estaré allí controlando cuántos kilos han subido. En el momento en que lleguen después de tres días (de descanso), quiero ver cómo vuelven. Pueden comer, pero quiero controlarlos."

Guardiola en el último partido | AP

El entrenador catalán aseguró que, en caso de que algún jugador regrese con kilos de más, no será parte del próximo partido de los Ciudadanos. El conjunto de Manchéster enfrentará al Nottingham Forest en el último duelo del 2025.

"Tengo que hacer una selección para el partido contra el Nottingham Forest. Imaginen que un jugador, que ahora está perfecto, llega con tres kilos de más. Se quedará en Manchéster. No viajará a Nottingham Forest", agregó Guardiola.

Vigilados | AP

Segundo lugar, no lo suficientemente bueno para Pep Guardiola

La actual temporada del Manchester City ha sido mejor que la pasada, sin embargo, para el entrenador no lo es del todo y buscará la excelencia para principios del 2026. El conjunto Citizen está en la segunda posición de la Premier League, solamente dos puntos detrás del Arsenal.

"Los jugadores me pidieron un día libre (este domingo), les dije que no, porque no jugaron lo suficientemente bien", aseguró Guardiola, quien planea pasar sus vacaciones de Navidad en Barcelona, su ciudad natal.

Manchester City | AP

¿Cuántos días de descanso tendrán los jugadores del Manchester City?

Pese a que las reglas de Guardiola lo hacen parecer algún tipo de dictador, la realidad es que el entrenador catalán les dará el tiempo suficiente para estar con su familia. De igual forma, el español comentó que es importante que los futbolistas se desconecten del balompié por un momento.

"(El domingo) recuperación, entrenamiento para los que no jugaron, y después de tres días de descanso, tienen dos días para prepararse para el Nottingham Forest. El calendario es muy apretado y los jugadores tienen que desconectar. Tienen que estar con sus familias y olvidarse del futbol", sentenció.

Descanso | AP