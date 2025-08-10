Bofo Bautista protagoniza pelea en Clásico de Leyendas

El sábado 9 de agosto se vivió una noche intensa en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón durante el esperado Clásico Nacional de Leyendas, donde las figuras más destacadas del América y Chivas se enfrentaron en un duelo lleno de emociones y pasión.

El encuentro reunió a ídolos como Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Óscar Rojas y Salvador Cabañas por parte del América, mientras que del lado rojiblanco brillaron Carlos Salcido, Héctor Reynoso y el mismo Adolfo "Bofo" Bautista. Este último, se llevó los reflectores, pero no no necesariamente por lo realizado con el balón en los pies.

Se llevó los reflectores | MEXSPORT

Incidente entre Bofo Bautista y Chepe Guerrero roba reflectores

Más allá del resultado, la atención se centró en un tenso altercado entre Adolfo "Bofo" Bautista, exjugador de Chivas, y Chepe Guerrero, quien defendió los colores del América. El conflicto inició cuando el Bofo lanzó un manotazo, y segundos después, Guerrero respondió con un puñetazo al pecho del Bofo.

La respuesta no se hizo esperar y Bautista devolvió el golpe con un puñetazo al rostro de su rival. Ambos fueron rápidamente separados por el árbitro y sus compañeros, evitando que la situación escalara. Finalmente, el partido concluyó sin más incidentes.

Se fueron a los golpes | CAPTURA

Empate en el Clásico

Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron con sus mejores hombres, ofreciendo un espectáculo digno de la rivalidad más grande del futbol mexicano. Al final del partido, el árbitro decretó un empate en el Estadio Yaquis. Vale la pena recordar que apenas un día antes, el América había logrado una victoria de 2-1, elevando las expectativas para el clásico de leyendas.

Terminó en empate | MEXSPORT

