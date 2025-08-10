Bizarrap y Nicki Nicole, invitados estelares en la goleada del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper 2025

El Barcelona arrancó la temporada 2025-2026 con una exhibición de poder al golear 5-0 al Como 1907 en la 47ª edición del Trofeo Joan Gamper, disputado en el Estadio Johan Cruyff debido a las obras en el Camp Nou, inmueble que aún no está listo para recibir partidos.

El equipo dirigido por Hansi Flick dominó de principio a fin, presionando alto y castigando los errores en la salida de balón del conjunto italiano, entrenado por el exjugador culé Cesc Fàbregas. El encuentro también sirvió como presentación oficial de la plantilla ante la afición blaugrana.

Nicki Nicole y Bizarrap en el Johan Cruyff

El Gamper no solo tuvo espectáculo futbolístico, sino también invitados especiales. Los artistas argentinos Nicki Nicole y Bizarrap estuvieron en el Estadio Johan Cruyff para presenciar el duelo entre Barcelona y Como.

Nicki Nicole, reconocida internacionalmente, llegó luciendo una camiseta del Barça con el nombre de Lamine Yamal, joven estrella con quien mantiene una amistad cercana. La cantante accedió al estadio acompañada de tres personas, todas vistiendo la elástica del jugador de Rocafonda. Sin embargo, ambos artista recibieron una playera personalizada por parte del equipo.

Rumores en torno a Nicki Nicole y una figura del Barça

En las últimas horas, han circulado rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y la figura del Barcelona, Lamine Yamal. Aunque no se ha confirmado nada oficialmente, la presencia de la cantante ha alimentado las especulaciones en redes sociales.

