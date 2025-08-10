¿Confirman el romance? Nicki Nicole y Lamine Yamal dan pistas sobre posible relación

Los rumores de una posible relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se han acrecentado luego de que la cantante de 24 años acudiera al Estadio Johan Cruyff para presenciar el juego del Barcelona ante el Como 1907 dentro del Joan Gamper.

La cantante sudamericana estuvo en uno de los palcos del recinto para ver el juego del equipo dirigido por Hansi Flick donde terminaron por golear al equipo italiano para quedarse con el tradicional trofeo previo al inicio de la temporada.

Nicole estuvo presente junto algunas acompañantes, la nacida en Rosario, Argentina, no solo estuvo presenciando el juego sino que lo hizo portando un jersey de los Culés con el nombre de la joya española. Mientras tanto, Yamal fue captado con la fotografía de la cantante en su teléfono como fondo.

Esto después de que en días anteriores se filtrara la noticia de que la cantante y el jugador del Barcelona tendrían un romance con un aparente beso en un boliche en España. Cabe mencionar, que la joven estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Yamal.

Goleada del Barça

Por su parte, el Barcelona cumplió sobre el terreno de juego y se impuso con goleada incluida al Como con un contundente 5-0 para quedarse con el trofeo, Fermín López y Lamine Yamal contribuyeron con doblete mientras que Raphinha hizo uno más.

Debut en LaLiga

Con el último duelo de pretemporada el conjunto Blaugrana inicia la defensa de su corona en LaLiga y debutará visitando el Son Moix para medirse al Mallorca en la primera fecha de la temporada 2025-26.

