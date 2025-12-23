¿Es real el video? Así fue el accidente donde murió Vince Zampella, creador de Call of Duty

Impactantes son las imágenes que muestra un video que circula en redes sociales sobre el accidente en carretera que sufrió Vince Zampella (55 años), creador del videojuego Call of Duty, quien murió tras chocar a alta velocidad mientras conducía un automóvil Ferrari en Los Ángeles, California.

Vince Zampella era un gran apasionado de los autos deportivos/IG: @VinceZampella

Así ocurrió el accidente de Vince Zampella

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo en la autopista Angeles Crest, en Altadena, California, al pie de las montañas de San Gabriel. Vince Zampella conducía un Ferrari rojo, parte de su colección de autos deportivos —otra de sus grandes pasiones—, cuando sufrió un accidente que quedó registrado en video.

De acuerdo con las imágenes, confirmadas como auténticas por medios estadounidenses como TMZ, el vehículo sale a gran velocidad de un túnel, pero metros más adelante derrapa y termina estrellándose contra una barra de concreto, lo que provoca la destrucción total del automóvil y su incendio inmediato.

Supuestamente Vince manejaba este auto Ferrari cuando chocó y murió en el lugar/X: @AlertaNews24

El rescate captado en video

En el video, grabado por jóvenes aparentemente de origen hispano, se observa cómo algunos de ellos corren para auxiliar a los tripulantes. Incluso, uno de los presentes arrastra entre las llamas a quien aparentemente era el copiloto, intentando salvarle la vida.

Confirman dos personas fallecidas

Según informó TMZ, la Patrulla de Carreteras de California confirmó que Vince Zampella murió en el lugar, luego de quedar atrapado dentro del vehículo en llamas.

Su acompañante, cuya identidad no ha sido revelada, salió proyectado tras el impacto. Aunque fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, falleció horas más tarde.

El videojuego Call of Duty envió un mensaje de condolencia por la muerte de Vince/AP

Mensaje de despedida de Call of Duty

Tras confirmarse el fallecimiento, la cuenta oficial del videojuego Call of Duty publicó un mensaje lamentando la pérdida de su creador:

“Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de Call of Duty y en Activision, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento”.

Dudas y teorías sobre el video del accidente

Aunque la muerte de Vince Zampella es real, en redes sociales persisten dudas sobre la veracidad del video del accidente, ya que algunos usuarios lo atribuyen a una creación con Inteligencia Artificial.

Entre los cuestionamientos más frecuentes destacan:

¿Por qué había personas en esa zona de la carretera listas para grabar el paso del Ferrari?

el paso del Ferrari? ¿Por qué uno de los jóvenes que aparece de espaldas se lleva las manos a la cabeza antes del choque ?

? ¿De dónde salió el hombre de raza negra que arrastra a una de las víctimas, si no se observa que cruce la autopista ni que salga de entre las montañas?

Algunos creen que el video fue creador con Inteligencia Artificial/X: @AlertaNews24

¿Quién fue Vince Zampella?

Vince Zampella (1970–2025) fue un influyente desarrollador de videojuegos y pionero del género de disparos en primera persona (FPS), reconocido principalmente como cocreador de la franquicia Call of Duty.

En 2002, cofundó Infinity Ward, donde lanzó el primer Call of Duty y dirigió títulos icónicos como Modern Warfare y Modern Warfare 2.

Posteriormente, en 2010, fundó Respawn Entertainment, estudio responsable de éxitos como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi (Fallen Order y Survivor).

En sus últimos años, Zampella asumió la dirección de la franquicia Battlefield en Electronic Arts, supervisando el desarrollo de la entrega lanzada en 2025, consolidando así su legado como una de las figuras más influyentes de la industria de los videojuegos.