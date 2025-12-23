"Era una promesa a una niña enferma": El hijo de Miguel Calero relata por qué su padre jugó pelón en México

Más de una década ha pasado del fallecimiento de Miguel Calero, pero su recuerdo se mantiene vigente en la Liga MX. El colombiano fue uno de los mejores porteros extranjeros que pasaron por el futbol mexicano y el impacto que tuvo en una época de oro de Pachuca le valieron el nivel de leyenda en la historia de los Tuzos.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, de sus logros y sus atajadas, un peculiar aspecto que caracterizó al 'Cóndor' por mucho tiempo, fue su vestimenta. Sus gorras y, posteriormente, sus paliacates eran una características que distinguía a Calero, a pesar de que el guardameta no era pelón.

Así lo especificó su hijo, Juan José Calero, quien en entrevista Fox Sports desmitificó la imagen que estaba muy arraigada de su papá en México. "Yo les contaba, mi papá decide raparse por una niña que fue a visitar en un hospital, que estaba en etapa de cáncer terminal y le prometió que iban a tener ese vínculo. Y lo cumplió hasta el último día".

Calero fue despedido en 2012 en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

El impacto de Calero fuera de la cancha

Cuatro títulos de Liga MX con Pachuca, cinco internacionales, incluida la histórica Copa Sudamericana. Calero es recordado por sus logros con los Tuzos, pero para su hijo, su principal impacto fue lejos de la cancha, con la gente, y fue en ese contexto que relató la anécdota de la niña, para ejemplificar cómo Miguel Calero era un jugador cercano a la gente.

"Las personas que más recuerdan a mi papá lo recuerdan por cómo era fuera de la cancha. A pesar de que hizo mucho dentro, mi papá siempre tuvo detalles con mucha gente fuera de la cancha, que yo no sabía y que durante el tiempo que vas conociendo gente te van contando", relató el jugador de 27 años.

Añadió que conforme fue conociendo esa historia, se dio cuenta de que más allá de lo que logre como jugador, lo importante es el impacto que deje en su entorno. "Me metí en la cabeza eso, que en la cancha tengo que hacer mi historia, pero fuera creo que sí tengo, tanto yo como mi familia, tenemos esa responsabilidad de seguir con el apellido Calero, fuera de la cancha".

Calero tuvo un gran impacto dentro y fuera de la cancha | MEXSPORT

"De seguir con esa parte humana. Mi papá veía mucho por el aficionado, por el espectáculo, por la gente. Entonces dentro de la cancha, una responsabilidad, disfrutarlo también. Y fuera lo mismo, que la gente siga recordando el apellido Calero de forma positiva", añadió.

¿Cómo le ha ido a Juan José Calero como profesional?

El hijo del Cóndor ha tenido una carrera complicada. Pachuca no dudó en darle su primera oportunidad, pero no logró consolidarse y en 2018 pasó a León. Tras un año con la Fiera pasó por equipos de la Liga de Expansión y en el extranjero, como Gil Vicente y Nacional en Portugal, hasta su llegada a Venados de Yucatán para el Apertura 2025.

Calero no ha tenido una carrera profesional sencilla | MEXSPORT

Con 15 goles, Calero Jr fue el máximo goleador de la Liga de Expansión, en el primer gran torneo de su carrera. "Es un apellido (Calero) que suena bastante y más en Pachuca (...), pero yo solo me puse presiones que, para la edad, no me correspondían. Llegó un momento en que mi objetivo era acercarme a lo que había hecho mi papá".

"Hasta que fui creciendo y entendiendo que él tuvo su historia, que al final del día es una leyenda. Y que yo al contrario, más que verlo como una presión debería de verlo como una bendición y con cierta responsabilidad de seguir con ese apellido", añadió el delantero de 27 años.