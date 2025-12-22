Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito: ¿Llega a la Liga MX?

Carlos Gruezo cerró su etapa con Liga de Quito y su futuro inmediato apunta a ser de nueva cuenta fuera de su país. El mediocampista ecuatoriano utilizó sus redes sociales para despedirse del club albo, luego de concluir el préstamo con el que regresó al país tras 12 años en el futbol internacional. El mensaje confirmó el final de un ciclo corto, pero significativo, y abrió la puerta a los reportes que lo colocan como posible refuerzo en la Liga MX.

“Gracias, liguistas. Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo; me llevo momentos inolvidables. Con gratitud, Carlos”, escribió Gruezo, acompañando el texto con un video que recopiló sus mejores acciones con Liga de Quito.

Carlos Gruezo en partido con la Selección de Ecuador en Copa América | MEXSPORT

Fin del préstamo y balance con Liga de Quito

El volante de 30 años llegó a Liga de Quito procedente de San José Earthquakes de la MLS. Durante su estancia disputó 52 partidos en todas las competiciones, en los que aportó cuatro goles y cuatro asistencias. A inicios de la temporada sumó su único título con el club al conquistar la Supercopa Ecuador frente a El Nacional, logro que marcó su breve paso por el futbol ecuatoriano en esta etapa.

Gruezo no dio pistas concretas sobre su próximo destino. En el entorno del jugador se contempla la posibilidad de regresar a la MLS o de explorar nuevamente el mercado europeo, donde ya tuvo experiencia en Alemania. Dos veces mundialista con Ecuador, el mediocampista ha desarrollado la mayor parte de su carrera fuera de su país.

Gruezo en partido con la Selección de Ecuador | MEXSPORT

Reportes lo colocan en la Liga MX

En medio de la incertidumbre, surgieron versiones que lo vinculan con el futbol mexicano. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Carlos Gruezo ya se encuentra en negociaciones para firmar con un club de la Liga MX de cara al torneo Clausura 2026. Los reportes apuntan a Santos Laguna como el posible destino, equipo que busca reforzarse tras cerrar los últimos torneos en la parte baja de la clasificación y fuera de la Liguilla.

De concretarse la operación, Gruezo llegaría al futbol mexicano con amplio recorrido internacional. A lo largo de su trayectoria profesional ha disputado 399 partidos oficiales con seis clubes distintos, acumulando 13 goles y 17 asistencias. Su experiencia y regularidad lo colocan como una opción relevante en el mercado, mientras se define oficialmente el siguiente paso de su carrera.