Atlético San Luis se refuerza con exjugador de Toluca

El futbol de estufa en la Liga MX se sigue moviendo. De cara al Clausura 2026, los equipos siguen moviendo lo mejor que pueden sus piezas para el próximo certamen y ser lo más competitivos. Entre los últimos que confirmaron fichajes se encuentra Atlético San Luis, que ya cerró su primera contratación.

Se trata de Anderson Duarte, uruguayo de 21 años que llegó al futbol mexicano en 2024 con Toluca. Aunque los Diablos Rojos le abrieron la puerta al futbolista, el atacante charrúa jugó el último año con Mazatlán en calidad de préstamo y una vez finalizado regresó al conjunto escarlata.

Duarte llegó a la Liga MX para jugar con Toluca | IMAGO 7

No obstante, al no entrar en planes del actual bicampeón de la Liga MX, le buscaron un nuevo destino. De acuerdo con César Luis Merlo, llega cedido por un año con opción a compra, por lo que estará en Atlético al menos hasta finales del Apertura 2026.

¿Quién es Anderson Duarte, nuevo refuerzo de Atlético San Luis?

El uruguayo se desempeña como extremo y comenzó su carrera en su país natal con Defensor Sporting. Con dicho equipo fue bicampeón de la Copa Uruguay en 2022 y 2023. Además se coronó en la Copa Mundial Sub-20 con la Selección de Uruguay en 2023 y al año siguiente se dio su llegada al futbol mexicano.

Ahora se pondrá a disposición de Guillermo Abascal, que buscará mejorar el resultado del Atlético. En el pasado Apertura 2025, los potosinos quedaron en el sitio 15, con apenas 16 puntos. Además están en el puesto 12 de la tabla de cocientes, por lo que con una mala racha se podría meter en problemas de descenso.

Duarte es el primer refuerzo de los potosinos | atleticodesanluis.mx

Los números de Anderson Duarte en la Liga MX

El uruguayo llegó al futbol mexicano en el Apertura 2024, procedente de Defensor SC a cambio de 3.75 millones de euros. Sin embargo, duró muy poco tiempo con los Diablos Rojos y se marchó en préstamo por un año con Mazatlán, con el cual llegó ya iniciado el Clausura 2025.

Con el equipo mexiquense, disputó solo siete partidos y marcó un gol, en el empate 2-2 contra Pachuca en la Jornada 8 de la Apertura 2024. Mientras que con los Cañoneros, a lo largo de dos torneos, disputó 22 encuentros y marcó tres goles, en la victoria 1-0 ante Rayados de Monterrey en el CL2025 y un doblete en el empate 2-2 frente a León en el AP2025.