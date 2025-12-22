Carlos Rotondi aún es muy caro para Tigres

Ni Cruz Azul se quiere desprender de su pistón por banda izquierda, ni Tigres está dispuesto a pagar un costo tan elevado por un jugador que sí desean, pero sigue siendo altísimo su precio. Será cuestión de negociar por Rodolfo Rotondi, pero hoy no hay propuesta firme.

Tigres quiere a Rotondi | IMAGO7

El jugador argentino ha sido pieza fundamental para el resurgimiento de La Máquina desde 2022, en las Finales y Liguillas en las que el título de Liga MX ha estado próximo, así como en la Concacaf. Incluso, la selección albiceleste de Lionel Scaloni llegó a preguntar por Rodo para convocarlo.

Hace menos de dos meses, Cruz Azul acordó con Rotondi la renovación de contrato hasta el 2028, lo que no sólo elevó su salario sino que mejoró la cláusula de salida, especialmente si lo quiere algún club mexicano. Como Tigres.

Tiene contrato hasta 2028 | IMAGO7

¿CUANTO CUESTA Y QUÉ FICHAJE DESBLOQUEARÍA?

La directiva felina preguntó por el costo de fichar a Rotondi, la cementera respondió con el monto de su clausula de rescisión, o que hicieran una propuesta cercana. La realidad es que el zurdo es vital para el proyecto deportivo de Alonso y Larcamón, no quieren dejarlo ir.

La cifra mágica que pondría a pensar a Cruz Azul para dejarlo ir es de al menos doble dígito de millones de dólares, un monto que Tigres no piensa desembolsar.

Cruz Azul no lo quiere dejar ir | IMAGO7

Si el club de San Nicolás llegara a saldar lo que piden los celestes, entonces se liberaría otra plaza de extranjero y serviría el ingreso para ir por otro jugador que quiere La Máquina, pero que Necaxa ha puesto también a alto costo: Agustín Palavecino, deseo de Larcamón para juntarlo con Paradela.

Son días de negociación, de seguir preguntando y proponiendo, pero hoy no hay una oferta formal para que Rotondi se marche de Cruz Azul a Tigres.