Florian Thauvin manda mensaje a Javier Aquino tras su polémica salida de Tigres

La salida de Javier Aquino de los Tigres ha generado un fuerte sismo dentro de la institución regiomontana. Lo que se esperaba fuera una despedida institucional terminó en una ruptura abrupta e inesperada, marcada por las fuertes declaraciones del jugador.

Javier Aquino se marcha de Tigres | IMAGO7

Una salida con polémica

Tras confirmarse su partida, Aquino no guardó silencio y despotricó contra la directiva felina. El descontento del oaxaqueño también alcanzó al actual director técnico, Guido Pizarro, quien fuera su compañero de mil batallas en el terreno de juego y con quien parece haber terminado la relación en malos términos.

El gesto de Florian Thauvin

En medio de la tensión y los reclamos, un viejo conocido apareció para mostrar su apoyo. Florian Thauvin, exjugador de Tigres y campeón del mundo con Francia, utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al ahora exjugador auriazul.

Thauvin publicó una fotografía de ambos acompañada de la palabra "Leyenda".

Aunque el paso del francés por Nuevo León fue breve (solo dos torneos y 38 partidos disputados), el tiempo fue suficiente para forjar una sólida amistad con Aquino que trasciende los colores del club.

A pesar de que Thauvin no logró consolidarse ni trascender deportivamente en la institución como se esperaba, su gesto deja claro el respeto y la buena relación que mantiene con las figuras históricas del equipo, contrastando con el ambiente hostil que rodeó el adiós de Aquino.