Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 del Clausura 2026?
Se reanudan las acciones en la Liga MX. El Clausura 2026 y la antesala del Mundial 2026, regresa con su Jornada 6, la cual estará llena de grandes momento y buenos partidos, incluyendo el juego más importante del calendario, el Clásico Nacional, entre las Chivas y el América.
Comenzó a tomar forma la tabla
Luego de cinco fechas, los equipos ya comienzan a dirigir el timón rumbo al cierre del campeonato, sin embargo queda mucha historia por contar, donde los invictos puedes caer y los de abajo podrían dar al sorpresa.
Además del Clásico entre Águilas y Chivas, la sexta jornada llega con un par de juegos determinante y que prometen espectáculo, destacando el Monterrey vs León y el Cruz Azul vs Tigres.
Con la falta de 12 fechas, el equipo del Rebaño se adueña de la parte alta, siendo el único invicto del campeonato, sumando 15 puntos de 15 posibles. Tras ellos llegan los Tigres, Cruz Azul y Atlas, todos con 10 unidades. Finalmente la parte baja de la Liguilla al momento la complementan los Pumas y Toluca con nueve puntos, y Pachuca con América, ambos con ocho.
¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6?
Como ya se volvió costumbre en la Liga MX, los partido del fin de semana estarán divididos en transmisiones abiertas y en plataformas digitales, por lo que no todos los juegos serán fáciles de ver
Viernes 13 de febrero
Puebla vs Pumas - 19:00 / Azteca7
Toluca vs Tijuana - 21:00 / Azteca7
Sábado 14 de febrero
Atl. San Luis vs Querétaro - 17:00 / ESPN, Disney+
Pachuca vs Atlas - 17:00 / FOX ONE
Rayados vs León - 19:00 / TUDN, VIX+
Juárez vs Necaxa - 19:06 / Azteca 7, FOX ONE
Chivas vs América - 21:06 / TUDN
Domingo 15 de febrero
Cruz Azul vs Tigres - 16:00 / TUDN, VIX+
Santos vs Mazatlán - 16:30 / TUDN
