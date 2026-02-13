Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 del Clausura 2026?

Se reanudan las acciones en la Liga MX. El Clausura 2026 y la antesala del Mundial 2026, regresa con su Jornada 6, la cual estará llena de grandes momento y buenos partidos, incluyendo el juego más importante del calendario, el Clásico Nacional, entre las Chivas y el América.

América avanzó en la Concachampions | MEXSPORT

Comenzó a tomar forma la tabla

Luego de cinco fechas, los equipos ya comienzan a dirigir el timón rumbo al cierre del campeonato, sin embargo queda mucha historia por contar, donde los invictos puedes caer y los de abajo podrían dar al sorpresa.

'Hormiga' González festeja gol al América | IMAGO7

Además del Clásico entre Águilas y Chivas, la sexta jornada llega con un par de juegos determinante y que prometen espectáculo, destacando el Monterrey vs León y el Cruz Azul vs Tigres.

Con la falta de 12 fechas, el equipo del Rebaño se adueña de la parte alta, siendo el único invicto del campeonato, sumando 15 puntos de 15 posibles. Tras ellos llegan los Tigres, Cruz Azul y Atlas, todos con 10 unidades. Finalmente la parte baja de la Liguilla al momento la complementan los Pumas y Toluca con nueve puntos, y Pachuca con América, ambos con ocho.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6?

Como ya se volvió costumbre en la Liga MX, los partido del fin de semana estarán divididos en transmisiones abiertas y en plataformas digitales, por lo que no todos los juegos serán fáciles de ver

Ebere debutó con Cruz Azul ante Toluca en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7

Viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas - 19:00 / Azteca7

Toluca vs Tijuana - 21:00 / Azteca7

Sábado 14 de febrero

Atl. San Luis vs Querétaro - 17:00 / ESPN, Disney+

Pachuca vs Atlas - 17:00 / FOX ONE

Rayados vs León - 19:00 / TUDN, VIX+

Juárez vs Necaxa - 19:06 / Azteca 7, FOX ONE

Chivas vs América - 21:06 / TUDN

Domingo 15 de febrero

Cruz Azul vs Tigres - 16:00 / TUDN, VIX+

Santos vs Mazatlán - 16:30 / TUDN