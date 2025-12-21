Faitelson lanza dura crítica a Tigres y Javier Aquino por polémica salida del club

La reciente y sorpresiva desvinculación de Javier Aquino de los Tigres ha provocado un sismo en el entorno del fútbol mexicano. Lo que para muchos debía ser una despedida de leyenda, se ha transformado en una separación abrupta que ha generado opiniones encontradas entre la afición y la prensa especializada.

Aquino no renovó | IMAGO7

Uno de los críticos más severos ante esta situación ha sido el periodista David Faitelson, quien a través de sus plataformas habituales no dudó en señalar las responsabilidades de ambas partes en este polémico desenlace.

Crítica a Tigres

Faitelson lamentó la falta de tacto por parte de la directiva de Tigres, sugiriendo que el club no estuvo a la altura de la trayectoria del jugador. Aquino, quien fue pieza fundamental en la época dorada de la institución y multicampeón de la Liga MX, parece haber salido por la "puerta de atrás".

"Es una pena que los clubes no sepan honrar a sus estrellas en la jubilación", sentenció Faitelson en redes.

Señalamiento a Javier Aquino

Sin embargo, el análisis de Faitelson no se detuvo en la gestión directiva. También dirigió sus dardos hacia el propio Javier Aquino, cuestionando la capacidad del futbolista para reconocer el final de su ciclo en el alto rendimiento.

El periodista sugirió que el veterano lateral y extremo debió haber gestionado mejor los tiempos de su retiro o salida:

"Es una pena, también, que el futbolista no entienda cuando debe empezar a hacerse a un lado…", señaló Faitelson.