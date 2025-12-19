Faitelson manda mensaje al Turco Mohamed: 'Yo no me voy a disculpar'

La polémica entre David Faitelson y Antonio Mohamed parece haber llegado a su fin con dos decisiones opuestas, el entrenador del Toluca ha ofrecido una disculpa pública a TUDN; sin embargo, el analista ha sostenido su argumento asegurando que no ofrecerá disculpas.

Luego del encuentro polémico y lo suscitado en el Nmesio Diez, después de la conquista del décimo segundo título de los Escarlatas, los dos personajes que se llevaron los reflectores han dado la cara días después y con las pulsaciones en su lugar.

TUDN l IMAGO7

Faitelson ha destacado un video en sus redes sociales donde recalca que no habrá disculpas de su parte con el argumento de que no tiene nada de lo cual se pueda arrepentir, haciendo énfasis en las palabras dichas durante la previa del juego tanto en televisión nacional como en su cuenta oficial de X.

“La generación de cristal; los entrenadores, los futbolistas, los dirigentes, todo el medio parecen vivir blindados alejados de los aficionados que son finalmente los que generan el negocio, la industria y generalmente no les gusta afrontar la crítica, no están listos, no están preparados o no están preparados y se enojan…”, comenzó mencionando el analista.

Antonio Mohamed l IMAGO7

¿Hay arrepentimiento?

Finalmente sentenció su decisión: “Voy hablar por última vez del Turco Mohamed, él me ha pedido que ofrezca una disculpa, la realidad es que no lo voy hacer, lo he pensado en las últimas noches a conciencia y la verdad no tengo nada en absoluto de lo cual arrepentirme.”

“Yo dije en ese momento que la decisión de cambiar al portero Hugo González y colocar a Luis García me parecía una decisión poco moral y poco ética… No quiere decir que Mohamed no es moral o no es ético, estoy hablando específicamente de esa decisión”, dijo contundentemente David Faitelson.

Mohamed l IMAGO7

Turco Mohamed pide disculpas a TUDN

Antonio Mohamed ofreció disculpas a TUDN, pues señaló que no tiene algo en contra de la televisora. Además, reconoció que actuó de manera incorrecta y reveló cómo vivió esos momentos previos al encuentro y después de haber ganado la Final.

“Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia por mi exabrupto. Me siento avergonzado por eso. Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación salió David hablando y en ese momento se me cruzaron los cables, pero me concentré en mi trabajo”, destacó el entrenador.

“Pero en un momento de la celebración se me cruzaron los cables de vuelta, dije lo que sentía en ese momento y se lo dije en la cara a él. Una disculpa a todos, no tiene que suceder eso”, dijo durante dicha charla con el medio deportivo.

