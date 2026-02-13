México vence a Trinidad y Tobago y sella su boleto al Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo al vencer por 2-1 a Trinidad y Tobago, en un reñido encuentro que los confirmó como líderes indiscutibles del Grupo A en el Premundial de la Concacaf.

El equipo mexicano se enfrentó a su desafío más grande en la fase de grupos. Sin embargo, logró llevarse el triunfo incluso sufriendo en los últimos minutos del partido

Al ser líderes de grupos, el Tricolor juvenil obtuvo la clasificación directa al Mundial. Con este resultado, México ahora podrá enfocarse en la preparación para la justa mundialista que se celebrará en los próximos meses.

México Sub 17 aseguraron su puesto en el Mundial | X @miseleccionsubs

Así fue el Triunfo de México

México llegó al partido con la ventaja de haber ganado todos sus partidos anteriores, mientras que Trinidad y Tobago había sufrido una derrota en su debut. Ante esta situación, el empate o el triunfo clasificaría al Tri a la próxima Copa del Mundo.

El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con una intensa batalla en el mediocampo. México generó algunas oportunidades claras pero tardaron en poder romper el cero en el partido y se fueron al cero igualados sin anotaciones.

México batalló mucho ante Trinidad y Tobago | X @miseleccionsubs

En la segunda parte, Trinidad y Tobago buscó el arco defendido por Cuenca con ataques rápidos por las bandas. Sin embargo, la zaga mexicana, se mantuvo firme para contener los embates.

Goles en la recta Final

La paridad se rompió en la recta final del partido. Al minuto 82, Jesús Orduño consiguió superar al guardameta trinitario y anotó el 1-0 que desató la euforia mexicana. Aprovechando el impulso anímico, Adán Sánchez amplió la ventaja al 86, pareciendo sentenciar el encuentro.

No obstante, Trinidad y Tobago no bajó los brazos y descontó en el tiempo de compensación (90+5), sellando el marcador final en 2-1. Con este resultado, México finalizó la fase de grupos como líder del Sector A con 12 puntos, mientras que los caribeños cayeron al tercer puesto, superados por Barbados, que goleó 6-0 a San Martín.