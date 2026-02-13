Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

México vence a Trinidad y Tobago y sella su boleto al Mundial Sub-17

México venció a Trinidad y Tobago y clasificó al Mundial | X @miseleccionsubs
México venció a Trinidad y Tobago y clasificó al Mundial | X @miseleccionsubs
Rafael Trujillo 21:17 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Tri juvenil logró su Clasificación al ser líderes de su grupo

La Selección Mexicana Sub-17 aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo al vencer por 2-1 a Trinidad y Tobago, en un reñido encuentro que los confirmó como líderes indiscutibles del Grupo A en el Premundial de la Concacaf.

El equipo mexicano se enfrentó a su desafío más grande en la fase de grupos. Sin embargo, logró llevarse el triunfo incluso sufriendo en los últimos minutos del partido

Al ser líderes de grupos, el Tricolor juvenil obtuvo la clasificación directa al Mundial. Con este resultado, México ahora podrá enfocarse en la preparación para la justa mundialista que se celebrará en los próximos meses.

México Sub 17 aseguraron su puesto en el Mundial | X @miseleccionsubs

Así fue el Triunfo de México

México llegó al partido con la ventaja de haber ganado todos sus partidos anteriores, mientras que Trinidad y Tobago había sufrido una derrota en su debut. Ante esta situación, el empate o el triunfo clasificaría al Tri a la próxima Copa del Mundo.

El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con una intensa batalla en el mediocampo. México generó algunas oportunidades claras pero tardaron en poder romper el cero en el partido y se fueron al cero igualados sin anotaciones.

México batalló mucho ante Trinidad y Tobago | X @miseleccionsubs

En la segunda parte, Trinidad y Tobago buscó el arco defendido por Cuenca con ataques rápidos por las bandas. Sin embargo, la zaga mexicana, se mantuvo firme para contener los embates.

Goles en la recta Final

La paridad se rompió en la recta final del partido. Al minuto 82, Jesús Orduño consiguió superar al guardameta trinitario y anotó el 1-0 que desató la euforia mexicana. Aprovechando el impulso anímico, Adán Sánchez amplió la ventaja al 86, pareciendo sentenciar el encuentro.

No obstante, Trinidad y Tobago no bajó los brazos y descontó en el tiempo de compensación (90+5), sellando el marcador final en 2-1. Con este resultado, México finalizó la fase de grupos como líder del Sector A con 12 puntos, mientras que los caribeños cayeron al tercer puesto, superados por Barbados, que goleó 6-0 a San Martín.

México fue líder de su grupo | X @miseleccionsubs
Últimos videos
Lo Último
23:40 Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026
23:40 ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
23:33 Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
23:13 Puebla vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?
23:09 "Tienen un canal aliado": Exjugador de Chivas 'carga' contra América y Televisa
22:56 Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO
22:44 Toluca vs Tijuana ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 6 del Clausura 2026?
22:33 Día del Amante: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?
22:23 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Lo más destacado de la jornada de este 12 de febrero
22:19 ¿Cómo fue la última vez que Chivas llegó como superlíder al Clásico Nacional?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Contra Día del Amante: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?
3
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Contra Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
6
Futbol Nacional Rodrigo Dourado calienta el Clásico Nacional: 'América, favorito como siempre'
Te recomendamos
Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
12/02/2026
Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026
¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
Contra
12/02/2026
¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Futbol
12/02/2026
Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Puebla recibirá a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Futbol
12/02/2026
Puebla vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Raúl Rodrigo Lara y Ramón Ramírez se enfrentan en el Clásico Nacional del torneo Invierno 1997 | MEXSPORT
Futbol
12/02/2026
"Tienen un canal aliado": Exjugador de Chivas 'carga' contra América y Televisa
Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO
Futbol
12/02/2026
Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO