Siboldi revela motivos de su salida de Mazatlán; venderán jugadores para pagar adeudos

La inminente desaparición de Mazatlán para dar paso al Atlante en el Apertura 2026 ha comenzado a destapar la delicada situación financiera que atraviesa la institución. Tras su sorpresiva salida del banquillo, Robert Dante Siboldi rompió el silencio y confesó que el club se vio obligado a desmantelar su plantel con el único fin de saldar compromisos económicos pendientes.

En entrevista para La Última Palabra, el estratega uruguayo detalló los motivos que lo llevaron a renunciar antes de concluir la etapa del equipo en la Liga MX. Según Siboldi, la directiva le comunicó con total transparencia que el presupuesto para el próximo semestre sería prácticamente inexistente.

Siboldi renuncia por falta de presupuesto

Siboldi explicó que la prioridad de la dirigencia ya no es la competencia deportiva, sino sanear las finanzas antes de concretar la venta de la franquicia. Esta estrategia incluye la salida de futbolistas clave para cubrir los salarios y adeudos que la administración actual no puede sostener.

"No iba a haber presupuesto para jugadores ni para pretemporada, para nada. Encima se van a vender jugadores para pagar adeudos porque no se puede sostener contratos como los que se estaban pagando", afirmó el técnico.

Ante este panorama, el plan institucional consiste en encarar los últimos compromisos del club utilizando a futbolistas de las categorías inferiores, una decisión que terminó por alejar a Siboldi del proyecto.

"Yo creo que para eso no soy el DT idóneo y decidimos dar un paso al costado"

Mazatlán solo busca cumplir con el calendario

El entrenador fue enfático al señalar que su ética profesional y sus aspiraciones deportivas no coinciden con la realidad actual de los Cañoneros. Para el charrúa, dirigir un equipo que solo busca finalizar el torneo por compromiso reglamentario no era una opción viable.

"Uno lo que quiere es participar para competir y no participar para solo cumplir con el calendario", sentenció Siboldi

El fin de la era Mazatlán

Con la confirmación de estos problemas financieros y la mudanza confirmada para 2026, el cierre de la historia de Mazatlán en el máximo circuito parece destinado a la incertidumbre. La revelación de Siboldi pone en evidencia que el equipo operará en "modo de ahorro" absoluto hasta que se concrete la transición a la Ciudad de México para el resurgimiento de los Potros de Hierro del Atlante.