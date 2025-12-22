Siboldi rompe silencio sobre Tatiana Flores y los problemas familiares que la polémica le generó

Robert Dante Siboldi, exentrenador de Tigres, finalmente alzó la voz para desmentir las versiones que circularon tras su abrupta salida del club regiomontano. El estratega uruguayo calificó como calumnias los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la jugadora Tatiana Flores y los señalamientos de espionaje contra su cuerpo técnico.

'Modus operandi' de Tigres

En entrevista para La Última Palabra, Siboldi fue tajante al señalar que las acusaciones en su contra y hacia su auxiliar, Miguel Fuentes —a quien se le señaló de filtrar información estratégica a Rayados—, carecieron de cualquier sustento legal o físico. El técnico sugirió que estas narrativas fueron fabricadas por la propia directiva para justificar su despido.

Siboldi y su auxiliar fueron despedidos tras rumores | IMAGO7

"Sin mostrar una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel (Fuentes) como a mi. Encima inventado historias con una jugadora menor, con una chica del club que no tenía nada que ver y ni siquiera la conozco. Se ve que es el 'modus operandi' de esta gente (directiva de Tigres)"

Familia de Siboldi resultó afectada

Más allá de lo profesional, el uruguayo compartió el dolor que estas difamaciones causaron en su círculo más cercano. La gravedad de los rumores, especialmente por involucrar a una joven, obligó a la familia Siboldi a blindarse ante el escrutinio público y escolar.

“Yo la puedo librar, pero no hay que olvidar que tengo una hija de 15 años que va al colegio, pero por suerte lo sabe manejar, mis dos hijos supieron manejar la situación, mi señora que fue la que paró todo con respecto a eso. Había que hablar con los maestros, con las escuelas, cómo que su papá pudo tener una actitud de esas”

Siboldi niega acusaciones | IMAGO7

A pesar de la tormenta mediática, el técnico destacó la fortaleza de su familia y la confianza que mantuvieron en él durante todo el proceso.

“Había que pasar ese trago amargo, ellos saben quien soy por suerte mi esposa me conoce perfectamente y mis hijos más."

El tiempo y la razón

A casi dos años de la polémica, Robert Dante Siboldi asegura que el tiempo le ha dado la razón al no presentarse evidencia alguna de las faltas que se le imputaron. Aunque su etapa en la institución terminó de forma estrepitosa tras haber conseguido un título de liga, el estratega reafirma su integridad frente a los señalamientos que afectaron su carrera y vida personal.