Grupo Pachuca ya tiene tres ofertas por León, confirmó Jesús Martínez

Grupo Pachuca ya está listo para concretar la venta de León. Al menos ofertas sobre la mesa ya tiene, aunque todavía falta analizarlas y empezar con el trámite, pero de inicio la idea es que el cambio de propietario quede cerrado antes del Apertura 2026. Así lo confirmó el presidente de la empresa mexicana, Jesús Martínez, en entrevista para ESPN.

"Tenemos hasta 2027 para vender, ojalá se haga en 2026, tenemos ya tres fondos de inversión con los que estamos platicando", declaró el directivo de los Tuzos. Además, adelantó que "la idea es conservar un porcentaje", aunque el control financiero y operativo de la Fiera sería del nuevo dueño, con lo que se cumpliría con la normativa que impuso la Liga MX para acabar con la multipropiedad.

"Será doloroso vender y será doloroso perder el control, pero es el compromiso, la liga sabe desde el inicio y están de acuerdo en este modelo", afirmó Martínez Patiño. La multipropiedad fue el motivo por el cual León no pudo ir al Mundial de Clubes este año y a partir de ese momento se inició con el proceso de venta del conjunto del Bajío.

Jesús Martínez confirmó que ya hay tres ofertas por León | IMAGO 7

¿Qué dijo Jesús Martínez sobre la venta de León?

Desde la semana pasada, el presidente de los Panzas Verdes, Jesús Martínez Jr., ya había adelantado que estaban en proceso de concretar la venta del equipo. "Evidentemente lo que quiere una inversión son tener buenos números, buenas ventas y este equipo las tiene; después ya vendrán estas opciones que estamos ya evaluando, que estamos ya en pláticas con varias personas que comulguen con el proyecto que nosotros queremos".

"Decirte una cifra es difícil. Se va a vender, a lo mucho nos iremos seis meses más, la idea es que cerremos esta negociación antes, vamos por buen camino", declaró Martínez Murguía, quien lamentó la venta pues consideró que no se le da su lugar. "Me lo gané aquí con la gente alrededor, y porque sea mi padre el dueño del equipo yo no puedo tener otro, es algo complicado en lo personal. Entiendo las reglas, así son", finalizó.

La Fiera cambiará de dueños próximamente | IMAGO 7

¿Qué ha pasado con los otros clubes de multipropiedad?

Por ahora son cuatro grupos los que cuentan con más de un equipo. En el caso de Pachuca, León ya es el que está en proceso de cambio de dueños, mientras que Grupo Caliente, hasta hace poco dueño de Xolos de Tijuana y Gallos Blancos de Querétaro, concretó la venta del conjunto emplumado a Marc Spiegel, un empresario estadounidense que ya se hizo cargo del club.

En cuanto a Mazatlán está en proceso para que se concrete su venta con Emilio Escalante y que así regrese Atlante a Primera División; con eso, Grupo Salinas se quedará solo con Puebla. Por último está Grupo Orlegi, que conservará a Santos y espera ofertas por Atlas; en su momento circuló el rumor de que McLaren estaba interesado, pero todo quedó en especulación.