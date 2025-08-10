Muere a los 38 años reconocido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

La industria del entretenimiento mexicano se viste de luto tras conocerse la muerte de Juan Carlos Ramírez, actor que dejó huella en producciones icónicas como La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras. La noticia se dio a conocer generando conmoción entre colegas, seguidores y medios de comunicación.

Su partida, a tan corta edad, sorprendió a un público que lo había visto desenvolverse con naturalidad en papeles que abarcaban desde el drama hasta la acción. Reconocido por su carisma y versatilidad, Ramírez se ganó un lugar en el corazón de los televidentes gracias a interpretaciones memorables y a su constante conexión con los fans en redes sociales.

La confirmación del deceso llegó a través de un comunicado emitido por su agencia, I Am This, en el que se expresaron condolencias y se agradeció el apoyo recibido en estas horas difíciles. La noticia no solo impactó al medio artístico, sino también a quienes lo conocieron en su faceta personal, recordándolo como un hombre apasionado por su trabajo y cercano a su comunidad.

Un adiós marcado por la repentina tragedia

En el comunicado oficial, la agencia detalló que Juan Carlos Ramírez falleció a causa de un aneurisma cerebral, un padecimiento que suele presentarse sin previo aviso. “A nombre de la familia les damos gracias por habernos acompañado. Sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala”, señaló el escrito.

Su muerte, ocurrida de manera súbita, ha encendido las redes sociales con mensajes de condolencia y homenajes por parte de amigos, compañeros de trabajo y seguidores que, aún incrédulos, comparten anécdotas y recuerdos del actor.

Actor, arquitecto y empresario

Más allá de sus logros en la pantalla, Juan Carlos Ramírez cultivó una carrera multifacética. Paralelamente a su trayectoria actoral, se desempeñó como arquitecto y empresario, demostrando que su talento iba más allá de los sets de grabación.

En televisión, su interpretación de ‘Chivo’ en la cuarta temporada de Rosario Tijeras fue uno de los papeles más comentados de su carrera. En noviembre, el actor compartió en Instagram una fotografía caracterizado para el estreno de esta entrega, escribiendo: “‘Chivo’ listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos”. La publicación generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes hoy lamentan su partida.

Su paso por La Rosa de Guadalupe consolidó su presencia en el panorama televisivo nacional, aportando matices y fuerza interpretativa a cada personaje. La versatilidad para transitar entre distintos géneros y formatos le permitió ganarse un lugar como actor polifacético y comprometido.

