Leagues Cup: ¿Cuándo y dónde ver la Final Seattle Sounders vs Inter de Miami? EN VIVO

Después de casi mes y medio de espera, la Leagues Cup está por llegar a su fin, con el momento más importante de todos, la gran final del torneo, misma que une al siempre presente Seattle Sounders, contra el Inter de Miami y sus estrellas.

@LeaguesCup

Luego de grandes duelos entre los mejores equipos de la Liga MX y la MLS, el fin de semana por fin se sabrá quién es el mejor equipo de las ligas de Norteamérica, quien una vez más, no será de la liga mexicana.

El poderoso Seattle Sounder llega luego de derrotar a domicilio al L.A. Galaxy, en una semifinal que se definió temprano en el partido. Por su parte, el Inter de Miami llega con un polémico 3-1 comandado por Luis Suárez y Lionel Messi, en contra de Orlando City.

@LeaguesCup

¿Cuándo y dónde ver el Seattle Sounders vs Inter de Miami?

FECHA: Domingo 31 de agosto.

Domingo 31 de agosto. HORA: 18:00 (Tiempo CDMX).

18:00 (Tiempo CDMX). LUGAR: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos.

Lumen Field, Seattle, Estados Unidos. TRANSMISIÓN: APPLE TV+, MLS SEASON PASS.

@LeaguesCup

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Óscar Pareja cuestiona arbitraje en Semifinales ante Inter Miami: “No merecíamos esto”